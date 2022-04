Una dona clona el seu gat i fracassa: "La personalitat és completament diferent"

Una dona es va gastar gairebé 23.000 euros en la clonació del seu gat mort perquè creia que la mascota era la seva ànima bessona. Kelly Anderson, de 32 anys, de Texas (Estats Units), estava decidida a portar de tornada Chai, de cinc anys, que va morir el 2017 . Tot i això, no tot és reversible.





Entrevista amb Kelly Anderson i la seva gata clonada a ITV





En una entrevista a ITV's This Morning, un programa matinal nord-americà, la dona va assegurar que la seva gata Chai era "el més proper que podia descriure una ànima bessona", afegint que "la vaig perdre molt jove". En el moment de la seva mort, Anderson va recordar una conversa que havia tingut amb un amic, on van parlar que ja era possible clonar animals. Així, va començar la travessia de la noia, que va aconseguir culminar els desitjos.





Va néixer la seva nova gata Belle, que és part de Chai perquè comparteixen el mateix ADN a causa del procés de clonació, però ja no és la mateixa gata. Anderson assegura que “ la personalitat de Belle és completament diferent”.





Anderson va aconseguir clonar la seva gata amb la companyia ViaGen Pets , una divisió de TransOva Genetics, amb seu a Texas. La firma ha estat clonant cavalls durant 17 anys, però fa tres anys va començar a clonar gats i gossos.