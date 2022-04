Quatre ferits en una baralla a l'exterior d'una discoteca del Paral·lel de Barcelona

@mossos





Quatre persones van resultar ferides durant una baralla aquest diumenge al matí a l'exterior d'una discoteca de l'avinguda Paral·lel de Barcelona , segons han explicat fonts policials.





Els agents van rebre l'avís cap a les 6 hores d'aquest diumenge, moment en què un grup de gent "s'estava barallant".





La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets encara que encara no hi ha cap persona detinguda.