Podria col·lapsar el sistema de pensions per l'alta inflació? La crisi posa en perill la reforma del Govern central

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha assegurat aquest dilluns que el compromís del Govern amb els pensionistes és "contundent" i els ha demanat "tranquil·litat", doncs, malgrat els elevats nivells d'inflació, les pensions es revaloritzaran el 2023 amb l'IPC, encara que aquest arribi aquest any als dos dígits. En tot cas, Montero, en declaracions a La Sexta, ha subratllat que el Govern treballa perquè la inflació mitjana del 2022 estigui "molt allunyada" d'aquest escenari de dues xifres i la taxa s'estabilitzi al llarg del segon semestre.





La ministra ha recordat que la reforma de pensions compromesa a Brussel·les i que porta en vigor des de principis de gener estableix que les pensions es revaloritzaran amb l' IPC interanual del novembre , per la qual cosa caldrà esperar llavors per quantificar el cost d'aquesta mesura a els pressupostos generals de l'Estat del 2023.





"Hem canviat una llei en què es planteja que la revalorització de les pensions sigui conforme a l'IPC i la complirem, però hem d'esperar a aproximar-nos a aquest mes de novembre per tenir-ho previst al Pressupost del 2023", ha afirmat.





La ministra ha assenyalat que, encara que es desconeix com evolucionarà la inflació en els propers mesos, les "poques anàlisis" que hi ha apunten que al segon semestre de l'any "es podria estar produint una estabilització de la inflació per tancar l'any amb una dada que no sigui ni de bon tros semblant a l'experimentada el primer trimestre".





Montero ha recordat a més que la inflació subjacent, "que no està contaminada pels preus energètics", es troba "molt lluny dels dos dígits que estan vivint alguns països" i ha subratllat que "com més aviat s'acabi la guerra" a Ucraïna, abans baixarà la inflació al conjunt de països europeus.





El Banc d'Espanya ha calculat que actualitzar les pensions el 2023 amb una inflació mitjana del 7% costaria uns 12.600 milions a les arques públiques.





LA DESPESA EN PENSIONS ES DISPARARÀ FINS AL 14% DEL PIB





De moment, la intenció del Govern de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes sembla ferma, i així ho ha mostrat aprovant el decret llei. Tot i això , algunes veus crítiques dubten de la sostenibilitat d'aquesta reforma en el context de crisi. Ángel García, economista de la Universitat Rey Juan Carlos i investigador de Fedea, en un estudi recollit per CatalunyaPress .





Segons s'afirma a l'estudi, el 2023 la despesa en pensions pujarà en 15.000 milions d'euros, fet que elevarà la partida total a 188.500 milions euros, el 14% del PIB espanyol -1,7 punts per sobre del nivell del 2019-. Aquesta hipòtesi es basa que el 2022 s'acabarà amb una inflació igual o inferior al 6%, una predicció optimista tenint en compte que alguns economistes eleven l'IPC fins als dos dígits a final d'any.





"La desequilibrada evolució en què la despesa en pensions s'incrementa més que els

ingressos per quotes augmentaria el dèficit del component contributiu de la Seguretat Social a l'1,2% del PIB el 2023 ”, alerta l'economista de Fedea, afegint que “el saldo negatiu s'incrementaria encara més, fins al 2,6% del PIB (-33.600 milions d'euros)”.





I quina és la solució perquè no col·lapsi el sistema el 2023? Més despesa pública : "Per aconseguir l'equilibri del component contributiu de la Seguretat Social en aquest exercici caldria injectar 15.200 milions d'euros addicionals com a transferència de l'Estat" , assegura Miguel Ángel García, augurant que el sistema de pensions espanyol haurà de bregar amb aquest desequilibri abans d'"afrontar l'ambiciós repte d'incorporar a la jubilació la generació del baby boom, que precisament inicia la seva arribada al sistema el 2023".