Justícia portarà demà al Consell de Ministres les lleis d'eficiència processal i organitzativa

El Ministeri de Justícia, dirigit per Pilar Llop , portarà demà dimarts a segona volta al Consell de Ministres el Projecte de Llei d'Eficiència Processal i el Projecte de Llei d'Eficiència Organitzativa , amb les quals es pretén donar resposta a les necessitats estructurals de l' Administració de Justícia.













El secretari d'Estat de Justícia, Antonio Tontxu Rodríguez , ja va avançar en la seva última compareixença davant la Comissió de Justícia del Senat que el Ministeri portaria els textos al Consell de Ministres aquesta setmana. Tant ell com Llop han destacat en reiterades ocasions que allò que pretenen aquestes lleis --emmarcades en el projecte de Justícia 2030-- és "transformar" el model actual en un servei "àgil, eficaç, accessible i igualitari".





La ministra ha assegurat que "suposaran un canvi absolut del model de Justícia", ha explicat Llop i que --juntament amb la Llei d'Eficiència Digital -- suposaran "una autèntica evolució del nostre model de Justícia".





Llop ha assegurat que les dues redaccions --impulsades per l'exministre Juan Carlos Campo-- compten amb un "gran consens" autonòmic i a nivell institucional. "Passarem del segle XIX al segle XXI sense haver transitat pel XX", ha arribat a dir.





La Llei d'eficiència processal preveu mesures per potenciar els mitjans adequats de solució de controvèrsies amb la intenció de reduir el conflicte social i evitar la sobrecàrrega dels tribunals. Així, pretén fomentar la mediació i altres mitjans alternatius per empènyer les parts a provar aquesta via abans de pletejar als jutjats.





El passat estiu, el Consell Fiscal va aprovar l'informe relatiu a aquest text. Els fiscals van fer una valoració "positiva" de l'esborrany en "termes generals", si bé van proposar algunes "puntualitzacions" a la redacció.





El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) també va aprovar l'informe, encara que va qüestionar la idoneïtat d'unes mesures de reforma adoptades en vista de la situació generada pel coronavirus i que, tot i això, s'articulen amb vocació de generalitat i permanència .





La Llei d'eficiència organitzativa, per part seva, recull la creació dels tribunals d'instància, l'oficina judicial i les oficines municipals. L'octubre passat, el CGPJ va aprovar l'informe relatiu a aquest text perquè considera que és "un avenç cap a la modernització i racionalització de l'organització judicial".