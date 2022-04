El Sant Jordi Musical tindrà Joan Dausà, Mishima i Blaumut a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Cartell de Sant Jordi Musical @ep





L'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha anunciat que Joan Dausà, Mishima, Blaumut, La Pegatina i Suu encapçalen la programació del Sant Jordi Musical que se celebrarà el 23 i 24 d'abril.





En un comunicat aquest dilluns, ha detallat que Sara Roy, 31 FAM, Lildami i Marcel i Júlia --autors de la cançó de la campanya de Sant Jordi de la cervesera-- també figuren al cartell de les jornades gratuïtes, que començaran a les 11.30 al recinte barceloní.





A més dels quatre escenaris amb concerts, hi haurà firmes de discos d'artistes com Itaca Band, Loquillo, Maruja Limón, Pony Pisador, The Crab Apples, Pepet i Marieta i La Ludwig Band.





LLOCS DE VENDA SOLIDÀRIA

També hi haurà espais de venda de roses amb fins solidaris: les naturals i fetes a mà són de la Fundació Gaspar de Portolà ; Solidaritat Sant Joan de Déu comercialitzarà detalls artesanals amb temàtica de Sant Jordi; i Amics de la Gent Gran oferirà les 'Roses contra l'oblit', fermalls fets a mà.





A més, hi haurà parades de llibres (de la llibreria Abracadabra) i de vinils de segona mà (de Firadisc, Quarantena Edicions i Vinils Tairi) .





Damm ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura de la Fundació Servei Solitari , els beneficis dels quals es destinaran a programes d'alfabetització de persones en risc d'exclusió social.