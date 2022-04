Aragonès acusa el PP d'estar blanquejant l'extrema dreta"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès @ep







El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha criticat aquest dilluns que "el PP té una clara responsabilitat d´estar blanquejant l´extrema dreta amb l´acord de Castella i Lleó".





" En altres llocs d'Europa els partits de dretes aïllen a l'extrema dreta, i en canvi a Espanya se'ls posa al govern. És una gran diferència que explica també per què Catalunya és diferent ", ha afirmat en declaracions als periodistes durant el seu viatge oficial a París.





Aragonès ha assegurat que l´extrema dreta no té espai a Catalunya i ha defensat que el futur en aquesta comunitat pugui ser decidit pels catalans, "i no per cap govern i cap sistema polític que pugui estar condicionat per l´extrema dreta".





Ha expressat la seva preocupació pels resultats de l'"extrema dreta" a les eleccions Presidencials de França --en què han passat a segona volta el president, Emmanuel Macron, i Marine Le Pen-- , perquè el marc de referència del Govern és el dels drets humans i el de l?europeisme, segons Aragonès.





" Catalunya sempre ha combatut a l'extrema dreta i ho farà sempre en qualsevol circumstància . Ens sentim còmplices de tots els ciutadans francesos que han optat per altres opcions i defensen els valors dels drets humans, la justícia social i la democràcia", així com la implicació al projecte europeu, ha proclamat Aragonès.









CULTURA CATALANA

Aragonès ha recordat que ha viatjat a París per participar a la inauguració de l'exposició d'Antoni Gaudí al Museu d'Orsay, que ha descrit com "una de les fites més importants dels últims mesos de la projecció catalana al món".





L'exposició a la capital francesa s'obrirà dimarts al públic i és resultat de la col·laboració entre l'Orsay i el Museu Nacional d'Art de Cultura de Catalunya (MNAC) , on es va estrenar i va estar exposada de novembre a març.





Ha dit que, malgrat la pandèmia i la guerra a Ucraïna, "la cultura catalana torna al món i torna amb tota la força", i ha destacat també la trobada de més de 200 autors i editorials a Londres, la participació catalana a la Biennal de Venècia i la representació de l'obra de La Perla 29 també a París.









HIDROGEN VERD AL MIDCAT

Preguntat pel gasoducte MidCat i les seves implicacions mediambientals, ha ressaltat que l'impacte visual i en l'entorn és menor que el d'infraestructures que no van soterrades, i ha sostingut que "des del punt de vista ambiental i de transició energètica té sentit" en la mesura que estigui preparat per transportar hidrogen verd.





Ha defensat el gasoducte per reduir la dependència del gas rus, i ha insistit que "sobretot té sentit si és un gasoducte de gasos renovables", començant transportant gas natural però ja enfocada al transport d'hidrogen verd, segons Aragonès, reunit amb la patronal francesa d'energies renovables Syndicat des Énergies Renouvelables el matí d'aquest dimarts.