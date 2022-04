Previsió de pluja i descens de temperatures a partir d'aquest dimarts

Una dona protegint-se de la pluja amb un paraigua. Imatge de fitxer @ep





La precipitació marcarà la jornada d'aquest dimarts a l'est de la Península i el descens de les temperatures serà notable respecte als valors primaverals d'aquest dilluns, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , que ha avisat per risc (groc) ) de pluges, vents i fenòmens costaners a vuit províncies.





En concret, el risc per precipitacions afectarà el nord de Càceres i al Pirineu d'Osca, on es podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores. A més, el vent bufarà amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora a Osca, Lleida i la Serra de Tramuntana a Mallorca , que també tindran avís groc, igual que Pontevedra, La Corunya, La Palma, El Hierro i Tenerife , encara que en aquest cas per mar combinada de l´oest de 4 a 5 metres.





Les temperatures màximes baixaran al centre ia l'interior aquest peninsular. Sembla que les precipitacions més abundants es donaran a Pirineus, l'oest de Galícia, Melilla, Estret i interior del sud-est peninsular.





La situació estarà motivada perquè el front atlàntic de la borrasca Evelyn afectarà aquest dimarts la meitat oriental peninsular i, al seu pas d'oest a aquest deixarà cels ennuvolats o coberts i al seu pas poden produir-se tempestes, que al final del dia arribaran fins a les Balears . Les més abundants i intenses es produiran a Melilla, l'Estret ia l'interior sud-est i, sobretot, als Pirineus, on poden ser localment forts i persistents.





A les Balears, a més, podran anar acompanyades de fang, igual que a la façana oriental peninsular. Al terç occidental també es produiran precipitacions, però seran en general febles i tendiran a remetre, encara que a l'oest de Galícia es mantindran tot el dia i podrien arribar a ser persistents.





L'AEMET no espera precipitacions al Cantàbric oriental. A la resta de la Península hi haurà xàfecs febles dispersos que seran més generalitzats i ocasionalment amb tempesta a primeres hores de la tarda. D'altra banda, al llarg del dia els cels tendiran a quedar poc ennuvolats.





Pel que fa a les Canàries, l'AEMET informa que el dia estarà ennuvolat al nord de les illes i no es descarten algunes precipitacions locals i febles i tindran intervals ennuvolats al sud.

D'altra banda, veu probable que hi hagi algunes boires matinals en àrees de muntanya i hi va haver calima al terç oriental península ia les Balears.





Respecte a les temperatures , espera que pugin a la mediterrània però augura que baixaran a la resta del país, sobretot al centre i interior oriental peninsular, on les màximes baixaran de forma notable. A les Canàries no s'esperen grans canvis.





Finalment, els vents bufaran del ponent a l'Estret ia Alborán; de component est a Catalunya i del nord o nord-oest de Canàries. Del sud-oest rolant a oest arribaran al vessant atlàntic i serà del sud-est a l'Ebre i del sud als Pirineus i el Cantàbric oriental, tendint a amainar. A la resta de l'àrea mediterrània país predominaran el vent variable.