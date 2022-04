El Govern publica la resolució amb les ajudes d'Estat a les empreses armadores de vaixells pesquers

Luis Planas, ministre de Pesca, Agricultura i Alimentació @ep





El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la resolució amb la quantia provisional dels ajuts d'Estat a empreses armadores de vaixells pesquers , recollides a l'article 32 del Reial decret llei de mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.





En concret, l'import màxim a percebre per empresa no podrà superar els 35.000 euros, d'acord amb allò establert a la comunicació de 23 de març de la Comissió Europea sobre el Marc temporal d'ajudes de crisi per donar suport a l'economia en el context de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.





Els beneficiaris tenen ara cinc dies hàbils, a partir d'aquest dimarts, per presentar al·legacions, i el termini finalitza el 21 d'abril inclusivament.





Aquesta línia compta amb uns ajuts d'Estat de 18,18 milions d'euros que formen part del total de 68,18 milions d'euros destinats al sector de la pesca extractiva i aqüícola en el marc del Pla de xoc per mitigar els efectes econòmics i socials de la guerra a Ucraïna.