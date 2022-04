Barbó destaca la "dificultat" de treballar en projectes comuns amb CyL en estar Vox al seu govern

El president del Principat i secretari general de la FSA, Adrián Barbón @ep







El president del Principat i secretari general de la FSA, Adrián Barbón , ha indicat aquest dilluns que el pacte de Govern de PP i Vox a Castella i Lleó posa en "una situació molt difícil" que Principat i Junta treballin en projectes comuns.





"No podrem treballar en projectes comuns amb consellers i conselleres que diuen que no existeix la violència contra les dones o que reclamen que no pugin les pensions i el salari mínim o que estan en contra de la PAC", ha indicat Barbón després la celebració de la Comissió Executiva Autonòmica de la FSA.





"Amb aquests consellers poc podrem parlar i poc podrem fer, perquè no compartim les polítiques diàries", ha explicat.





En aquest sentit, el cap de l'Executiu autonòmic ha mostrat la seva preocupació pels resultats del Front Nacional a les eleccions franceses, tot i que ha destacat l'enveja sana que li ha produït que totes les formacions, d'esquerra i dreta, hagin cridat a concentrar el vot a Macron.





"Tenen clar que a l'extrema dreta ni aigua" , ha expressat, per contraposar aquesta situació amb la de Castella i Lleó "on entrarà l'extrema dreta en unes institucions autonòmiques que ataquen". "Per mantenir el poder no tot s'hi val", ha indicat Barbón, que també ha assenyalat que aquesta situació pot generar "desafecte" al votant PP.





Per això, després de recordar que "el 2023 si sumen la dreta i l'extrema dreta no tindran cap problema a pactar", ha cridat els votants moderats a agafar la papereta del PSOE en ser "el refugi de la moderació" .