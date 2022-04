L'Hospitalet de Llobregat activa campanyes contra el mal ús del patinet elèctric

Un home circulant amb patinet elèctric, imatges de fitxer @ep

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha posat en marxa un pla d'acció per "plantar de cara al mal ús" dels vehicles de mobilitat personal (VMP) per part d'alguns usuaris i fomentar el coneixement de la normativa que afecta als patinets elèctrics.





En un comunicat aquest dilluns, el consistori ha explicat que faran la campanya en tres fases cada mes en un barri de la ciutat, i han començat pel de Collblanc – La Torrassa.





La primera és una intervenció informativa sobre la normativa dús del VMP; la segona fase és de sensibilització sobre el bon ús del patinet elèctric, i en tercera instància, la Guàrdia Urbana denunciarà l'incompliment de la normativa amb multes d'entre 100 i 1.000 euros.





Aquesta campanya és la primera actuació en el marc de l'Aliança per a la convivència, una proposta de l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, durant la jornada de treball amb motiu del primer aniversari del Pacte de ciutat.





El 2021, la ciutat ha registrat 183 accidents amb patinets elèctrics implicats, els agents cívics han detectat més de 5.000 conductes incorrectes i la Guàrdia Urbana ha interposat 1505 multes.







Les infraccions més habituals són les relacionades amb circular per llocs no permesos, com ara voreres o zones de vianants, o fer-ho en direcció contrària; no respectar el semàfor en vermell; transportar passatgers al vehicle; no obeir els senyals de prohibició o restricció; conduir de forma negligent, i utilitzar auriculars o dispositius de telefonia mòbil .