La pandèmia no s'ha acabat: 21 països no arriben al 10% de població vacunada

Una infermera aplicant una vacuna, imatges de fitxer @ep





El Grup Assessor Estratègic d'Experts en Immunització (SAGE) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que 21 països es mantenen per sota del 10% de cobertura vacunal contra la Covid-19, deixant en alt risc les poblacions més vulnerables.





Segons ha indicat en roda de premsa la directora del Departament d'Immunització, Vacunes i Productes Biològics de l'OMS, Kate O'Brien , les dades disponibles indiquen que la cobertura entre els grups d'alta prioritat és insuficient per brindar la protecció necessària contra la malaltia greu i la mort per SARS-CoV-2.





"La cobertura dels treballadors de la salut és del 65 per cent en general, amb una cobertura inferior al 50 per cent en algunes regions, i la cobertura dels adults més grans de 60 anys és del 69 per cent, arribant a ser del 24 per cent en algunes regions" , ha lamentat O'Brien, insistint que la vacunació en grups vulnerables i personal sanitari "ha d'arribar al 100 per cent". "La pandèmia no s'ha acabat", ha asseverat, en referència a la possible arribada de noves variants.





Entre els països elegibles per al suport a través de l'estratègia de compromís de mercat anticipat (AMC) de COVAX, almenys 43 han establert objectius de població del 70% o més i només un petit nombre té objectius per sota del 40% de la població. Espanya, per part seva, ja compta amb 94.130.811 vacunes administrades contra el coronavirus segons l'última notificació del Ministeri de Sanitat.













Amb tot, SAGE reconeix que el desplegament de la vacunació contra la Covid-19 està progressant a totes les regions i, encara que l'acceptació de la vacuna varia entre països i s'ha observat una cobertura de vacunació desproporcionadament menor en aquells d'ingressos baixos i mitjans , COVAX té prou subministrament perquè tots els països d'AMC assoleixin l' objectiu del 70 per cent de població mundial vacunada, marcat per l'OMS per al juny del 2022.

















IMMUNITAT HÍBRIDA

A més, SAGE ha estudiat les dades sobre la infecció i la immunitat contra el SARS-CoV-2 induïda per la vacuna (la coneguda com a "immunitat híbrida") . "La seroprevalència del SARS-CoV-2 està augmentant ràpidament a tot el món, sobre la base tant de la infecció com de la vacunació.





Cal comprendre l'efecte protector de la immunitat induïda per la infecció, sola o en combinació amb la vacunació, en particular en relació amb les possibles modificacions del programa de vacunació contra la Covid-19”, afirmen des de SAGE.





Això inclou tendències sobre la seroprevalència al llarg del temps per regió, estrats d'edat, nivells d'ingressos i mesures socials i de salut pública, així com dades d'efectivitat de la vacuna a nivell de població d'immunitat híbrida davant de la immunitat induïda per vacuna sola, i estudis de cohorts que mostren com les onades precedents d'infecció ofereixen protecció contra la reinfecció d'una variant diferent de preocupació durant una onada posterior.





Una infermera prepara una vacuna abans d administrar-la. Imatge de fitxer @ep





SAGE ha conclòs que cal més evidència sobre la durada de la protecció tant per a la immunitat híbrida com per a la immunitat induïda per la vacuna, segons la gravetat del resultat de la malaltia. " Tenint en compte les incerteses científiques prevalents i les variades taxes de seroprevalència de la població als països, SAGE recomana que continuï la recopilació i revisió d'evidència sobre la immunitat híbrida ", han expressat.





Quant a les dades disponibles sobre l'efectivitat de la vacuna Covid-19 contra la variant Òmicron, l'OMS assenyala que generalment mostren una disminució de la immunitat contra la infecció, però una efectivitat alta i més sostinguda contra la malaltia greu i la mort, especialment després de les dosis de reforç.









ENFORTIR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DESPRÉS DE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19

D'altra banda, SAGE ha recomanat que els països utilitzen la pandèmia i el llançament de la vacunació contra la Covid-19 com una oportunitat transformadora per establir programes d'immunització resilients i enfortir l'atenció primària de salut.









Entre les àrees específiques identificades hi ha la vacunació dels treballadors de la salut, la logística i els registres d'immunització, la vigilància, les dades i les comunicacions.





En aquest sentit, també han avisat que persisteixen les interrupcions en els programes d'immunització rutinaris, inclòs el retard continu d'almenys una campanya a 37 països a partir del 10 de gener de 2022, fet que posa milions de nens en risc de brots de malalties. De fet, adverteixen que, durant els últims 12 mesos, s'han produït brots grans i disruptius de xarampió a almenys 19 països.





Finalment, els membres de SAGE han revisat les dades sobre la vacuna Ad5-nCoV ('Convidecia') contra la Covid-19, desenvolupada a la Xina per la companyia CanSino Biologics, però no emetrà cap recomanació fins al moment que l'OMS inclogui producte per a ús d'emergència.