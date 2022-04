Madrid acollirà una trobada amb el Premi Nobel Orhan Pamuk per la celebració del Dia del Llibre

Orhan Pamuk en imatges d'arxiu @ep





El centre de creació contemporània municipal Matadero Madrid acollirà una trobada presencial el proper dimarts 19 d'abril amb el guanyador del Premi Nobel de Literatura el 2006, Orhan Pamuk , com a antesala a la celebració del Dia del Llibre.









L'escriptor turc, acompanyat per l'escriptora, especialista en teoria de la literatura i en orientalisme Patricia Almarcegui , protagonitzarà una conversa titulada 'La política com un destí inevitable', que tindrà lloc a les 19 hores a la Nau 17 de Matadero Madrid, ha informat lAjuntament de Madrid.





Així, aquesta xerrada permetrà al públic endinsar-se a l'univers d'un autor que aborda sovint els antagonismes i confluències entre Orient i Occident, la tradició i la modernitat.





A les seves novel·les, Pamuk retrata "la recerca de l'ànima malenconiós de la seva ciutat natal amb què ha descobert nous símbols per al xoc i l'entrellaçament entre les cultures", segons la sentència de l'Acadèmia sueca.





Pamuk és un intel·lectual compromès i una veu independent davant de la pressió militar i islamista, que ha abordat amb temes tan importants com la persecució del poble kurd o el genocidi armeni, i que a més li han valgut amenaces i processos judicials. Es defineix a si mateix com “un escriptor que considera la política un destí inevitable que no li agrada”.





La publicació recent en castellà de la seva última novel·la 'Las noches de la peste' (Literatura Random House, 2022) donarà peu a abordar amb l'autor alguns dels temes que protagonitzen el present. Pamuk va començar a escriure-la fa cinc anys, abans de sorgir la pandèmia del Covid-19.