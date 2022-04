Anuncien la creació d'una comissió per abordar el barraquisme a la llera del Besòs

Barraques a la zona del Pla del Besòs a Moncada i Reixac, imatges d'arxiu @ep





La consellera de Drets Socials, Violant Cervera , ha anunciat la creació d'una comissió tècnica per abordar el barraquisme a la llera del Besòs (Barcelona) per "ajudar a revertir aquesta problemàtica i millorar la vida de les persones que hi viuen".













En un comunicat aquest dilluns, Cervera ha detallat que aquesta comissió tècnica “abordarà la problemàtica del barraquisme des de tots els fronts que es requereixen i des de la transversalitat”.





Aquesta comissió haurà dassolir dos objectius: la creació de la diagnosi de la situació i lelaboració del Pla dAcció.





Alhora, Cervera ha anunciat que la Conselleria destinarà prop de 100.000 euros, "per poder conèixer d'una manera integral i acurada quina és la situació actual a aquesta zona del municipi".





Cervera ha explicat que segons la informació de què es disposa, s'estima que en aquesta zona hi ha unes 500 barraques i hi viuen una quarantena de persones, entre elles menors d'edat.





Aquest acord s'ha dut a terme durant una reunió a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona), on també hi ha participat el consorci del Besòs, després de l'aprovació el 29 de març de l'Acord de Govern pel qual s'ha compromès a impulsar-ne una diagnosi sobre el barraquisme a la llera del riu Besòs a l'àmbit metropolità de Barcelona per tal de crear plans d'actuació concrets.