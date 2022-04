Xavier Antich diu que és "impropi" que els tribunals determinin com han de treballar les escoles

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, en imatges de fitxer @ep







El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich , ha assegurat que “és impropi de les societats democràtiques que els tribunals determinin com ha de treballar l'escola i alterin els plans ideològics”.





A la taula rodona 'Ni una classe enrere!' a l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) aquest dilluns, Antich ha manifestat que no hi ha cap país europeu on això passi, i ha expressat: "És una ingerència inacceptable del poder judicial".





"No es pot frivolitzar amb aquest tema i creiem molt necessari escoltar els experts i tota la comunitat científica, perquè el país es juga molt amb el futur de la llengua", ha manifestat.

Ha instat a defensar el català perquè segueixi sent la llengua “ vehicular i vertebradora del sistema educatiu ”, i perquè les escoles segueixin sent un espai d'igualtat d'oportunitats i cohesió social, en les paraules.





També hi han participat la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré; el director de l'Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, Antoni Zabala, i la professora universitària i membre del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades, Mònica Barrieras , entre d'altres.