L'Audiència Nacional absol l'excúpula de Sa Nostra

Façana de l'Audiència Nacional, imatges d'arxiu @ep





L'Audiència Nacional ha absolt --un altre cop-- l'excúpula de la Caixa d'Estalvis i la Muntanya de Pietat de Balears Sa Nostra , que va ser jutjada per una sèrie d'operacions amb la immobiliària Martín Gual a Mallorca, perquè considera que l'acusació formulada per presumptes delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial "resulta absolutament improsperable a criteri unànime del tribunal".













En una sentència signada aquest mateix dilluns, la Secció Tercera de la Sala Penal ha estimat pertinent absoldre Pere Josep Batle Mayol, Pau Dols Bover, Rafael Gerardo Olivier Roca i Francisco Javier Collado García del delicte continuat d'apropiació indeguda i del delicte continuat d'administració deslleial per una sèrie d'operacions amb la immobiliària Martín Gual a Palma de Mallorca.





En el marc de la resolució, la Sala també ha acordat absoldre les mercantils Hama Finanzic, SL; Hispana Theseo, SA; Camebal, SL i Pelaires Gestión, SLU, de l'acció de responsabilitat civil.





La Fiscalia Anticorrupció va demanar penes per a Batle, Dols i Oliver de quatre anys de presó , mentre que per a Collado va sol·licitar la dos anys i sis mesos de presó. També van exercir l?acusació l?Advocacia de l?Estat, en representació del FROB, la SAREB i Caixabank.









REPETICIÓ DE SENTÈNCIA

La decisió té lloc després que el 15 de març passat la Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional anul·lés la sentència per la qual es va absoldre els acusats en un primer moment i ordenés el dictat d'una nova sentència reavaluant tota la prova practicada i en especial les pericials.





Aquesta decisió es va adoptar després d'estimar el recurs que va presentar l'Advocacia de l'Estat en representació del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) --ia què es va adherir la Fiscalia-- perquè considera que hi havia un error en la valoració de la prova.





En 76 folis, els magistrats han confirmat l'absolució i han defensat que no s'ha acreditat amb la certesa necessària, "ni tan sols indiciàriament", la comissió dels delictes dolosos per part dels acusats. A parer seu, "l'acusació formulada contra els aquí enjudiciats resulta absolutament improsperable, a criteri unànime del tribunal".









NO CONSTA INTENCIÓ DE PERJUDICI A SA NOSTRA

Així les coses, la Sala ha considerat que les peticions de condemna "hauran de ser desestimades" i que el pronunciament a dictar "haurà de ser absolutori, en aplicació del principi de presumpció d'innocència que regeix en tots els procediments penals, i que a criteri del tribunal no ha resultat desvirtuat en aquest cas”.





L'Audiència Nacional no ha apreciat cap element que porti a concloure en l'actuació de l'excúpula de Sa Nostra un "ànim de distracció dinerària en perjudici de la Caixa". "No consta que es distraguessin per aquests quantitats en benefici propi i amb intenció de causar un perjudici a Sa Nostra", ha subratllat el tribunal.





Els magistrats han assegurat que "no ha resultat provat" que les societats del grup Martín Gual destinessin les sumes de diners rebuts del finançament contractat amb el Grup Sa Nostra a fi diferent del desenvolupament de les activitats mercantils del primer Grup i dels projectes i plans urbanístics pertinents.





Així, la Sala ha descartat que resultés provada la comissió del delicte dolós d'administració deslleial i el delicte d'apropiació indeguda. "No només per la dificultat probatòria que suposa per a les acusacions el fet que qui seria segons aquelles el principal executor d'aquest delicte ha mort, cosa que impedeix el seu enjudiciament i conseqüentment, la pràctica de prova per acreditar la seva culpabilitat; sinó, fonamentalment, perquè tampoc no es desprèn del que ha actuat, és a dir, de la prova practicada i aportada al plenari, abans estudiada, l'efectiva comissió d'aquest delicte", han assenyalat els magistrats.





En aquest sentit, el tribunal ha insistit que "totes les parts" del procediment, inclosos els pèrits, han reconegut que els directius acusats lluny de buscar un perjudici econòmic el que buscaven era "pal·liar el problema suscitat per la situació d'insolvència de facto" de grups mercantils que tenien contractat un important finançament amb la Caixa”.





Ha subratllat, a més, que de les proves practicades s'acredita que els directius del Grup que no estaven acusats estaven al corrent de les operacions financeres. "En absolut consta una ocultació d'informació", ha indicat la Sala.