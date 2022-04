Detingut a Prades per presumpta tinença il·lícita d'armes

Agents de policia al costat del vehicle, imatges d'arxiu @ep





Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Prades (Tarragona) un home de 64 anys com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes , segons ha explicat el cos aquest dilluns en un comunicat.













Els agents van ser alertats pels veïns de la localitat que un home presumptament havia disparat diverses vegades en una zona boscosa , i es van fer càrrec de la investigació.





La policia catalana va tenir coneixement que l'home disposava de llicència d'armes, però no estava habilitat per portar-les a la via pública , i van establir un dispositiu i van detenir l'home al municipi.





En el moment de la detenció portava dos revòlvers carregats i diversa munició i, l'endemà, els investigadors van registrar el domicili del detingut i van localitzar 23 armes de foc reals --quatre sense guia d'armes-- i dues escopetes d'aire comprimit que guardava sense cap mesura de seguretat.





Els agents també van trobar uns 2 quilos de pólvora, munició per a les armes, eines per fabricar munició i un projectil d'artilleria de calibre 70 mm.





El detingut va passar a disposició judicial dijous i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs, mentre que totes les armes van ser intervingudes.