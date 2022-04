Sota custòdia policial la ferida greu en l'incendi de Barcelona

Un ferit greu en un incendi que afecta 8 finques de l'Eixample de Barcelona /@bomberscat





El tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dilluns que la víctima ferida greu en l'incendi originat per una explosió en el número 73 del carrer València es troba hospitalitzada en Vall d'Hebron sota custòdia policial.





En declaracions als mitjans, ha explicat que aquesta persona és la titular del local incendiat, i que els cossos policials havien rebut denúncies telefòniques de l'establiment.





Així mateix, Batlle ha explicat que el local tenia una ordre de precinte preventiu que s'anava a executar el divendres de la setmana passada, però que no es va dur a terme perquè quan s'anava a fer el precinte del local no hi havia activitat.





Arran de l'incendi, quatre persones --una en estat greu, dos menys greus i una lleu-- han sigut traslladades a centres hospitalaris i 34 més han sigut ateses i donades d'alta 'in situ'.





La persona ferida greu i les dues menys greus han sigut traslladades a l'hospital Vall d'Hebron i la lleu a l'hospital Sagrat Cor.





BOMBERS





Per part seua, el cap d'intervenció de Bombers de Barcelona en el servei, Victor Molinet, ha explicat que han rebut els avisos aquest dimarts sobre les 3.50 hores sobre "una explosió amb boles de foc" que ha causat xicotets incendis en alguns habitatges contigus i en la façana del propi local.





Actualment l'incendi ja està extingit i estan acabant de revisar les finques, on les més afectades han sigut en carrer València 73 i Avinguda Roma 90, que presenten danys estructurals.





"En aquests edificis hem de fer una valoració més exhaustiva, quan puguem retirar el material que ha quedat de l'explosió valorarem si podem fer una actuació perquè tornen els veïns a les seues cases, però ara mateix no es pot", ha afegit.





Hi ha 16 persones ateses pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i que estan esperant per a poder tornar al seu domicili o se'ls buscarà una alternativa.





Molinet ha explicat que en total s'han vist afectades huit finques, sis ja han pogut tornar i dues --València 70 i Avinguda Roma 90-- encara no pels danys estructurals que han patit.