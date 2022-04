Rússia creu que les declaracions de Borrell sobre la resolució del conflicte "canvien les regles"

Josep Borrell @ep





El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha indicat aquest dilluns que les declaracions de l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell, que la guerra d'Ucraïna només es pot resoldre per la via militar "canvien significativament les regles de joc".





"El fet que Borrell ho hagi dit fins i tot en aquest context agressiu i sense precedents canvia significativament les regles de joc", ha indicat en unes declaracions a la televisió russa, recollides per l'agència de notícies Interfax.





Segons Lavrov, que ha qualificat les paraules de Borrell de "fora de lloc", si una persona que ocupa aquest càrrec s'expressa d'aquesta manera "vol dir que o bé ha acumulat alguna cosa personal o bé s'ha equivocat i ha deixat anar una cosa que ningú no li ha demanat que fes".





El ministre d'Exteriors rus ha avançat que la seva cartera "ho analitzarà tot" i ha considerat que la UE "no ha actuat mai en absolut com una organització militar". No obstant això, Alemanya ha destinat 100.000 milions d'euros a millorar les seves capacitats militars, la qual cosa pel ministre "és un canvi qualitatiu" i "un senyal" de voler construir "una espècie d'estructura militar collectiva".





Així, ha insistit que els EUA estan darrere aquestes accions. "Tot el que fan està completament controlat pels EUA, no s'assigna cap paper independent a la UE", ha dit, abans d'insistir que la política de la UE i Occident "reflecteixen enuig, en certa manera fins i tot frenesí" i està determinada perquè Ucraïna és un "trampolí" per a la "supressió final" de Rússia i la seva "subordinació" al "sistema global" d'Occident.





Lavrov s'ha referit així a un missatge que la guerra d'Ucraïna "es guanyarà al camp de batalla". Aquest mateix dilluns, preguntat per la seva declaració, s'ha reafirmat que "normalment les guerres s'han perdut o guanyat al camp de batalla".