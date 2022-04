La Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular ha entrat en vigor després de la publicació aquest passat dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat, excepte pel que fa als dos nous impostos de nova creació, l'aplicació dels quals s'ajorna fins al 1 de gener de 2023. Així, doncs, des d'ara l'hostaleria ha d'oferir aigua d'aixeta gratuïta, com una de les mesures per reduir l'ús d'ampolles d'un sol ús i les botigues hauran de fomentar la compra a granel.

Els bars i restaurants han d'oferir aigua de l'aixeta de franc als clients /@Pixabay

La nova norma es va publicar dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat i va entrar en vigor diumenge excepte pel que fa a les Mesures fiscals per incentivar l'economia circular aquests dos nous impostos: el de producció de plàstics d'un sol ús i el de dipòsit de residus a l'abocador. La norma assenyala que la finalitat és reduir la generació de residus i millorar la gestió dels que no es poden evitar.



El primer dels impostos s'aplicarà sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i el segon al dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus.



D'aquesta manera, l'impost especial sobre plàstics serà de naturalesa indirecta a tots els envasos que serveixin per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, com poden ser els gots de plàstic o els rotlles de plàstic per embalar i evitar trencaments al transport de productes.







El segon dels impostos, al dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració, la Llei qualifica aquesta càrrega fiscal com un "instrument econòmic clau per avançar en l'economia circular i en la consecució dels objectius per a la reutilització i el reciclatge en matèria de residus.



AIGUA DE L'AIXETA I CONSUMIBLES A GRANEL

D'altra banda, per reduir el consum d'envasos d'un sol ús, les administracions públiques fomentaran el consum d'aigua potable amb fonts i envasos reutilitzables i els establiments d'hostaleria i restauració hauran d'oferir sempre als consumidors o usuaris dels seus serveis. la possibilitat de beure aigua no envasada d'aixeta de manera gratuïta .

D'altra banda, des de l'1 de gener del 2023 els comerços minoristes d'alimentació amb una superfície de 400 metres quadrats o més hauran de comptar amb, com a mínim, un 20 per cent de la seva àrea a productes sense embalatge primari, amb venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables. A més, hauran d'acceptar envasos reutilitzables (bosses, tuppers o ampolles) del bon estat d'higiene de les quals haurà de responsabilitzar-se l'usuari i en cas de no estar-ho, el comerciant podrà rebutjar-lo.

La nova Llei inclou l'obligació de les entitats locals d'establir la recollida separada d'almenys, paper, metalls, plàstic i vidre; els bioresidus (orgànica) abans del 30 de juny d'aquest any a municipis de més de 5.000 habitants i abans del 31 de desembre de 2023 per a la resta; els residus tèxtils, l'oli de cuina usat i els residus domèstics perillosos abans del 31 de desembre del 2024, igual que en el cas dels residus de mobles i estris.