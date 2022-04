Els oligarques russos van protegir les fortunes a l'exterior abans de la invasió d'Ucraïna

Després que les nacions occidentals posessin a la llista negra els bancs més grans de Rússia en resposta a la invasió d'Ucraïna , molts russos van córrer als caixers automàtics i van formar llargues files per intentar retirar els seus estalvis. Alguns dels principals executius dels bancs tenien menys raons per preocupar-se. Ja havien pres mesures que poden ajudar a mitigar l'impacte de les sancions al seu patrimoni personal, segons documents secrets examinats pel Consorci Internacional de Periodistes de Recerca com a part de la investigació Pandora Papers .





Durant l'última dècada, vuit executius de cinc de les institucions financeres més grans de Rússia (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank i VEB) van explotar el secret del sistema financer extraterritorial per amagar riquesa en jurisdiccions llunyanes , segons revelen els Documents de Pandora.





Seu central de Sberbank a Moscou @ep





Els vuit banquers van estar involucrats en una varietat de maniobres extraterritorials els últims anys a mesura que la relació de Rússia amb la resta del món es va tornar cada vegada més tensa, segons mostren els registres.





Aquests moviments no informats prèviament van incloure el canvi d'actius just abans o poc després que les nacions occidentals sancionessin les elits i les empreses russes. Algunes d'aquestes sancions van començar el 2014 en resposta a la confiscació de Crimea per part de Rússia d'Ucraïna. Se'n van afegir d'altres en resposta a les activitats cibernètiques de Rússia, la seva intromissió a les eleccions presidencials nord-americanes del 2016 i la seva contínua agressió a Ucraïna i Síria.





Tres dels banquers, segons mostren els registres filtrats, van utilitzar empreses fictícies extraterritorials per invertir en propietats de luxe a Londres i Xipre. Quatre més van col·laborar en empreses extraterritorials que posseïen almenys 2.000 milions de dòlars.





Els documents també mostren que Herman Gref, el director executiu de Sberbank, el banc més gran de Rússia, va utilitzar un operatiu extraterritorial a Singapur el 2015 per reestructurar un fideïcomís familiar de 75 milions de dòlars vinculat a un embull d'empreses extraterritorials.





Els Pandora Papers mostren que Gref després li va donar més 50 milions de dòlars al fideïcomís a un nebot de 24 anys que vivia fora de Rússia. Després de lliurar els actius al nebot, Gref encara tenia el control de la riquesa i l'estratègia d'inversió de la família, segons indiquen els registres secrets.





Cinc banquers els moviments dels quals a l'estranger s'examinen en aquest article no van respondre a les sol·licituds de comentaris de l'ICIJ . Tres banquers, el president de VEB, Igor Shuvalov, i els fundadors d'Alfa Bank, Mikhail Fridman i Petr Aven, van negar haver actuat malament.





Els executius del banc formen part d'un grup de més de 4.400 russos les activitats dels quals a l'estranger estan documentades als Pandora Papers. La investigació de Pandora Papers es basa en la filtració de més d'11,9 milions d'arxius pertanyents a 14 proveïdors de serveis financers extraterritorials, operatius que ajuden polítics, ultrarrics i delinqüents a amagar la seva riquesa en empreses i fideïcomisos registrats en paradisos fiscals de tothom.