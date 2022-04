El Govern central aprova aquest dimarts la llei per a un nou procediment de determinació d'edat de menors migrants

El Govern té previst aprovar, a la reunió del Consell de Ministres de aquest dimarts 12 d'abril, un avantprojecte de llei que regularà de manera completa un nou procediment d'avaluació de l'edat de naturalesa judicial.





La ministra de Justícia, Pilar Llop, ofereix declaracions als mitjans després d'intervenir a la reunió del Grup de Treball de Contractació, Solucions i Tecnologia, a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre /@A. Pérez Meca / Europa Press

Tal com ha informat el departament que dirigeix Pilar Llop, després que l'Executiu doni llum verda a aquest text a primera volta, la norma passarà a la fase de consulta pública, perquè tant particulars com entitats hi puguin aportar les seves propostes.

Quant al contingut, Justícia explica que té com a objectiu "regular de forma completa" aquest procediment de determinació de l'edat de naturalesa judicial "amb ple respecte als drets de les persones menors d'edat i amb totes les garanties legals", a els casos en què la persona no tingui documentació o no sigui possible establir l'edat per altres mitjans.

Segons ha indicat, aquest nou procediment "es regirà pel principi del superior interès del menor, la presumpció de minoria d'edat durant tot el procediment i el dret a ser escoltat i prendre part en el procediment".

A més, segons ha indicat el Ministeri, tindrà un enfocament holístic a les proves a realitzar previ consentiment de la persona sobre la qual s'efectua l'avaluació, la prohibició de proves mèdiques especialment invasives i de nus integrals, i l'especialització dels professionals intervinents.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA I D'UN INTÈRPRET



De la mateixa manera, cal, que es garantirà l'assistència jurídica gratuïta des de l'inici del procediment, l'assistència d'intèrpret, la representació legal del menor i el nomenament de defensor judicial en cas de conflicte amb aquell.

"El procediment conclourà mitjançant una resolució motivada susceptible de recurs d'apel·lació, i en el cas que es determini la minoria d'edat, es fixarà la data en què la persona compleix la majoria d'edat, trametent testimoni de la resolució ferma al Registre Civil per a la seva inscripció", apunta el departament de Llop a l'informe per a la consulta pública de la norma, recollit per Europa Press.

"La finalitat és regular un procediment d'avaluació de l'edat que, sense desconèixer la realitat actual del fenomen migratori, resulti d'acord amb els compromisos internacionals assumits per Espanya, que garanteixi la protecció adequada a les persones menors d'edat amb independència de la seva condició de nacional o estranger, i això tenint present que ens trobem davant d'un element essencial del dret a la identitat de tota persona que afecta l'estat civil, i que així mateix incorpori els estàndards jurisprudencials més recents sobre la matèria”, ha afegit Justicia.

CRÍTIQUES A L'ACTUAL NORMATIVA



D'altra banda, el Ministeri explica a l'informe que les crítiques a la normativa vigent en aquesta matèria són "especialment profuses entre les institucions nacionals i internacionals encarregades de vetllar pel respecte dels Drets Humans i entre els sectors de la societat civil compromesos amb els drets dels menors estrangers no acompanyats”, com el Comitè de Drets del Nen de Nacions Unides, el Defensor del Poble, l'Agència Europea de Suport a l'Asil (EASO), l'Agència Europea de Drets Humans (FRA) o la Divisió de drets del Nen del Consell d'Europa.

També recorda que el Tribunal Suprem s'ha pronunciat "en múltiples ocasions" sobre això "seient una doctrina, encara no recollida pel legislador.

És per això que, segons recull al document, amb aquest avantprojecte de llei es pretén donar resposta, d'una banda, a les observacions fetes a Espanya pel Comitè de Drets de l'Infant, en què es posava de manifest les deficiències que el actual sistema per a la determinació de l'edat tenia; i d'altra banda, per donar compliment al que disposa la Disposició final vint-i-quatrena de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència davant de la violència”, ha apuntat Justícia.

Aquesta norma, aprovada l'any passat, estableix que el Govern, en el termini de dotze mesos des de l'aprovació d'aquesta llei, procedirà al desenvolupament normatiu del procediment per determinar l'edat dels menors, de manera que es garanteixi el compliment de les obligacions internacionals contretes per Espanya, així com la prevalença d'interès superior del menor, els drets i la dignitat