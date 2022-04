Una conductora mata dos ciclistes després de patir "una diarrea incontrolable"

Una dona que va atropellar i va matar dos germans que anaven en bicicleta i va fugir de l'escena ha culpat la seva síndrome de l'intestí irritable pel fatal accident. Julie Ann Budge, de 47 anys, li va dir a la policia que els medicaments que va prendre per tractar la seva condició la van fer "defecar sobre si mateixa sense avís previ".







Departament de policia de Washington, Utah @google









Va afirmar que aquesta va ser la raó per la qual va perdre el control del seu automòbil a prop de la ciutat de Washington a Utah (Estats Units) dissabte i va colpejar els ciclistes. El Hyundai de Budge va virar cap al carril destinat a les bicicletes i va atropellar els dos ciclistes que competien a l'Spring Tour de St George.

La conductora va assegurar a la policia que "va començar a defecar incontrolablement mentre conduïa, per la qual cosa es va desviar" , assegura l'informe policial. D'altra banda, un testimoni ha afirmat que "semblava que Julie no tenia la intenció d'aturar-se després de colpejar els dos ciclistes", va escriure un oficial que la va arrestar.

"El testimoni va declarar que va seguir el vehicle de Julie fins que ella es va detenir diversos centenars de metres de l'accident", es llegeix al comunicat. Tots dos ciclistes no van respondre quan es van administrar els primers auxilis a l'escena. Van ser transportats a l'Hospital Regional St George, on van morir per les ferides.

Més tard, la policia va trobar Budge i li van fer un test d'alcoholèmia, que va donar negatiu, segons els documents d'arrest.

Budge va afirmar que va rebre fentanil mitjançant un degoteig intravenós a l'hospital el dia anterior a l'accident. Va ser arrestada sota sospita de dos càrrecs d'homicidi automobilístic a causa de negligència criminal, dos càrrecs per lesions corporals greus a causa d'una operació negligent i dos càrrecs per no romandre a l'escena d'un accident fatal.

Budge també està acusada de conducció imprudent, un delicte menor i una infracció per conducció indeguda al carril bici.