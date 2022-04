Almenys vuit morts i 19 ferits en els bombardejos a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv

Khàrkiv @ep





El cap de l'Administració Estatal Regional de Khàrkiv, Oleg Siniehubov, ha informat que almenys vuit persones, entre les quals un nen, han mort i 19 han resultat ferides durant els bombardejos a Kholodna Gora, a l'oest de la ciutat ucraïnesa.





"Aquesta tarda ha continuat el bombardeig al centre de la regió, en particular a l'àrea de Kholodna Gora. Fa unes hores, els ocupants han disparat novament contra Sàltivka", ha dit, tal com ha recollit l'agència de notícies Unian.





Rússia està atacant ciutats ucraïneses des de l'aire, també Khàrkiv, Mariúpol i Mikolaiv. Segons l'agència, aquesta nit Rússia hauria bombardat la regió fins a 66 cops, per la qual cosa les autoritats ucraïneses han instat els ciutadans a no acostar-se a objectes perillosos.





En un altre punt del país, el cap de l'Administració Militar Regional de Donetsk, Pavló Kirilenko, ha precisat que tres civils han mort i vuit més han resultat ferits en diversos bombardejos russos a Vuhledar, Michalovce i Krasnohorivka.





Així, en el seu canal de Telegram, ha informat de dos ferits a la regió de Lugansk, a Bakhmut, i també ha estat possible confirmar set víctimes més a Mariúpol, però el nombre exacte de víctimes a la ciutat i a Volnovakha no es pot establir, tal com ha dit Kirilenko.





D'altra banda, les forces armades d'Ucraïna, en el seu darrer informe, han assegurat que les tropes russes proven de completar el reagrupament i la reubicació d'unitats a les regions de Bélgorod i Vorónej.





Així mateix, han informat que "les tropes enemigues continuen bloquejant parcialment la ciutat de Khàrkiv" i han precisat que a Donetsk i Lugansk els soldats ucraïnesos han repellit "sis atacs enemics, destruït quatre tancs, cinc unitats blindades, 26 vehicles i vuit sistemes d'artilleria enemics".