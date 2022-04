Troben un mosquit dins un vial de la vacuna de Moderna a Màlaga

L' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va emetre la setmana passada l'ordre de retirada del lot 000190A de la vacuna SPIKEVAX de Moderna "atès que s'ha detectat la presència d'un cos estrany a l'interior d'un vial", afirma l'autoritat sanitària espanyola. Tot i això, i segons ha pogut saber CatalunyaPress a través d'un altre informe remés per les autoritats sanitàries de Noruega, aquest "cos estrany" es tracta d'un insecte, concretament d'un mosquit.





Aquesta retirada s'ha adoptat com a mesura preventiva, ja que només s'ha detectat la incidència en una única unitat, i no és esperable que hi hagi més unitats afectades al lot . El fabricant està duent a terme investigacions per determinar la causa del problema i evitar-ne la recurrència. L'AEMPS ja ha realitzat inspeccions a la planta de fabricació per verificar que les mesures de control són les adequades i garantir així el correcte desenvolupament de la investigació.





La fabricació de vacunes es realitza en unes condicions molt estandarditzades i regulades a nivell internacional (Normes de Correcta Fabricació de Medicaments) per reduir al màxim el risc d'aquest tipus d'esdeveniments i, en cas que es produeixin, permetre'n la detecció abans de la seva sortida al mercat. No obstant això, malgrat aquestes precaucions i la seva baixa freqüència, aquests fets poden succeir atès l'altíssim nombre de dosis fabricades . Actualment, Moderna ha posat al mercat més de 900 milions de dosis a nivell mundial.





Les dades disponibles permeten concloure que no hi ha risc per als pacients que hagin rebut alguna dosi del lot, per la qual cosa no cal que adoptin cap tipus de mesura especial.