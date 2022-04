La ferida greu a l'incendi de l'Eixample "va intentar cremar el local" la setmana passada, segons els veïns

Diversos veïns del número 43 del carrer València de Barcelona , on aquest dimarts s'ha produït una explosió que ha causat un incendi que ha afectat vuit finques de l'entorn, han assegurat que la dona ferida greu i propietària del local on presumptament s'han originat els fets, “ja va intentar cremar el local la setmana passada”.





Bombers de Barcelona treballen al número 73 del carrer València de Barcelona, on una explosió ha originat un incendi que ha afectat vuit finques aquest dimarts a la matinada. - EUROPA PRESS





En declaracions als mitjans aquest dimarts al matí, el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle , ha afirmat que els cossos policials havien rebut denúncies telefòniques a l'establiment per part dels veïns, i ha afegit que la dona es troba hospitalitzada a l'Hospital de la Vall d'Hebron sota custòdia policial.





Una veïna ha explicat que la setmana passada va veure com la propietària del local posava una taula davant de l'establiment amb un recipient ple d'oli, en què submergia papers de diari.





La mateixa veïna ha explicat que aquesta dona "fa un any que es feia càrrec del local; era molt perillosa i bevia molt d'alcohol, fins i tot havia enganxat gent sense cap motiu".





Un altre veí de l'edifici també ha dit a Europa Press que van veure com la dona enganxava els papers de diari mullats en oli a les parets del local: "Teníem molta por".





ALERTA A LA POLICIA





La setmana passada els veïns del número 73 del carrer València --on als baixos hi ha el local incendiat-- van trucar un per un els cossos policials explicant que la dona "intentava cremar l'edifici".





" Diverses vegades ens havia dit que cremaria el local. Per això vam avisar la policia, que van intentar precintar el local divendres passat però com ja no hi havia activitat no ho van fer, i aquesta matinada la dona ha tornat i ho ha incendiat", ha manifestat una altra veïna.





VEÍ DE L'EDIFICI D'ENFRONT





Un altre veí de l'edifici del davant ha explicat que aquesta matinada ha sentit "com una explosió", però que es pensava que era un accident de cotxe.





Al veure que no deixaven de sonar sirenes i que cada cop se sentien més, ha obert les persianes i ha vist l'incendi i "boles de foc" que afectaven altres edificis contigus.





"Hi havia molta gent als balcons, els dels pisos de dalt cridaven que es cremaven els peus a causa del foc que pujava cap amunt. Ha estat molt dur", ha lamentat.





També ha explicat que els Bombers han hagut de socórrer molts veïns, ja que el foc havia pujat "com una xemeneia per un celobert".