El Zoo de Barcelona obre una "experiència immersiva" per descobrir els dracs de Komodo /@EP

El Zoo de Barcelona ha inaugurat el nou Centre de Descobriment 'Terra de Dragons' que ofereix una "experiència immersiva" per descobrir la vida dels dracs de Komodo , ha informat el zoològic en un comunicat aquest dimarts.

La instal·lació reprodueix la selva del Parc Nacional de Komodo (Indonèsia), ambientat acústicament i amb elements d'interpretació i divulgació com la reproducció d'un niu i una rèplica a escala real d'un drac, a més d'un vídeo panoràmic sobre la situació de l'espècie .

Aquesta acció forma part del procés de transformació del Zoo de Barcelona a partir del seu nou model, que “reafirma el compromís amb la conservació d'espècies”.

La població actual del drac de Komodo a la natura s'estima entre els 5.000 i els 6.000 exemplars, la majoria ubicats al mateix Parc Nacional de Komodo, i on s'ha produït tant una disminució progressiva d'exemplars com de l'àrea d'extensió dels espais. protegits per causes "d'origen humà".

També com a novetat durant aquestes vacances de Setmana Santa, el Zoo de Barcelona estrena el taller 'La closca de la tortuga', per aprofundir sobre la situació de les tortugues autòctones de Catalunya, i ha finalitzat la primera fase de la remodelació de l'àrea de jocs infantils.