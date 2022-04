Un home fuig de dos controls policials i estampa el cotxe contra els mossos a Cunit

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 35 anys a Cunit (Tarragona) per presumptament circular temeràriament, fugir de dos controls policials i xocar "intencionadament" amb vehicles policials.





@mossos





En un comunicat aquest dimarts, la policia catalana ha explicat que els fets es van iniciar quan una patrulla de seguretat ciutadana va observar com un vehicle presumptament no va respectar un semàfor en vermell i els agents van intentar aturar el vehicle per denunciar la infracció, però el conductor en va fer cas omís i fugiu.





Han explicat que el conductor va conduir "a una velocitat molt elevada, es va saltar dos controls policials i quan una dotació de trànsit va intentar aturar-lo, va xocar intencionadament contra el vehicle policial , causant lesions lleus a dos agents i danys greus al vehicle policial".





Després de creuar el nucli urbà de Cubelles (Tarragona) a una velocitat superior a 140 quilòmetres per hora, els agents el van detenir i van comprovar que el conductor "tenia una privació judicial per conduir vehicles de motor fins a l'octubre del 2022".





El conductor també es va negar a sotmetre's a la prova de detecció d'alcohol i drogues, i la policia catalana el va detenir com a presumpte autor de delictes de conducció temerària, lesions, danys, negativa a sotmetre's a les proves d'alcohol, conduir amb una privació judicial cautelar i atemptat els agents de l'autoritat.





El detingut va passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia en va decretar la llibertat amb càrrecs.