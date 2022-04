L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) adverteix que una de les malalties menys conegudes dels peus, l'anomenat neuroma de Morton. Està molt lligada a l' ús excessiu d'un calçat de punta estreta i taló elevat , que genera neuropatia per comprensió i fa que la part de l'avantpeu rebi una pressió exagerada. Als seus estadis inicials es parla de neuritis i, en moments més crònics, el nervi s'engrosa.





Podòlegs adverteixen de la malaltia "desconeguda" que pots tenir per abusar de sabates de punta i amb taló /@Pixabay

" El neuroma de Morton és una fibrosi que apareix al voltant del nervi digital plantar quan passa pels caps metatarsials i és comú que estigui entre el dit tercer i quart del peu , encara que podria aparèixer entre altres dits. És un dolor molt molest perquè és de tipus elèctric, com el que podem sentir quan ens donem un cop al colze. Aleshores, això implica que quan apareix el dolor vagi acompanyat d'una reacció corporal de moviment brusc", explica, en un comunicat, la presidenta de l'ICOPCV, Pilar Nieto .







Segons assenyalen els podòlegs, el dolor el provoca la inflamació que resulta del fregament continu sobre el nervi per les estructures per on discorre.

Al costat de l'abús d'un calçat inadequat, altres causes que potencien la seva aparició són els dits a urpa, ja que la deformació dels dits dels peus pot comprimir el nervi i provoquen el Neuroma de Morton. També predisposa a patir-ho recolzar malament el peu en caminar.

En concret, realitzar més suport a la zona lateral del peu carregant tot el pes del cos en aquesta zona pel fet que es realitza menys descàrrega al primer dit.

Quan apareix aquesta malaltia la recomanació és deixar el calçat que ha perjudicat la salut del peu i optar per un de més ample que respecti l'amplada natural del peu.

En alguns casos, calen infiltracions a la zona per evitar el dolor. I, en situacions extremes, pot ser necessària la cirurgia oberta o ecoguiada.