El FMI recomana més diversificació i substitució per esmorteir 'shocks' comercials

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha recomanat a empreses i països que elevin la diversificació de l'origen de les seves importacions i que aquestes siguin més substitutives entre si com a recepta per esmorteir futurs xocs comercials globals, segons es desprèn d'un dels capítols analítics del seu informe 'Perspectiva Econòmica Global' publicat aquest dimarts.

L'FMI recomana més diversificació i substitució per esmorteir 'shocks' comercials @EP

En aquest sentit, el Fons ha considerat erroni les polítiques que, com a resposta a la pandèmia, han decidit generar cadenes de valor locals i nacionals.

"La resiliència de la cadena de subministraments contra els xocs està millor construïda en elevar la diversificació fora de l'origen domèstic dels insums i una major substitució d'aquests insums", han assegurat els tècnics del FMI al document.

La definició de diversificació que utilitza l'FMI té una sèrie de matisos respecte a l'habitual. Quan l'organisme fa referència a més diversificació apunta als països d'origen, no als productes; a béns i serveis intermedis, no finals; i a l'ús d'insums intermedis, no a la producció o exportació.

A més, l'FMI ha aconseguit quantificar l'impacte d'aquestes mesures sobre el producte interior brut (PIB) dels països. Per exemple, en el cas que un país que és subministrador d'insums intermedis registri una caiguda de la força laboral del 25%, una economia típica observaria un descens de vuit dècimes al PIB en comparació amb les estimacions. En un escenari on hi hagi una gran diversificació, aquesta caiguda es redueix gairebé a la meitat: un 0,4%.

Passa el mateix amb la substitució d'insums, encara que de manera més voluminosa. Atesa la mateixa situació abans, l'impacte a la resta de països es pot reduir en quatre cinquens en cas que els béns siguin molt substituïbles entre si.

Encara que la diversificació i substitució d'insums és una cosa que competeix gairebé en exclusiva a les empreses, el FMI ha recomanat als governs que prenguin algunes mesures com augmentar la informació disponible, reduir els costos comercials, elevar la inversió en infraestructures comercials i digitals o reduir la incertesa de les polítiques.