Marta Riesco, superada: "El túnel es torna més fosc per segons" /@marta.riesco

Marta Riesco n'està farta. Els successos dels últims dies són massa per a ella i, cansada mentalment i anímicament, ha decidit deixar temporalment la televisió.



“Necessito evadir-me de tot… de tanta crítica, de tanta exposició, de tantes provocacions, de tants i tants comentaris negatius de gent que no em coneix. Necessito respirar i comprovar que segueix havent-hi llum tot i que el túnel es torna més fosc per segons", ha escrit al vostre compte d'Instagram.

Després, ha continuat: "Necessito uns dies per trobar-me i per refugiar-me als meus. Sóc valent, fort i ho he donat tot per la raó més meravellosa i poderosa que existeix, l'amor. Tornaré amb la mateixa llum i amb la mateixa alegria que em caracteritza, això és el prometo. Gràcies per tots els que sempre esteu i pels que heu estat... No tinc por, només he perdut una mica de força i moltes ganes. Em recuperaré..."

Finalment, s'ha acomiadat amb un consell per als seus seguidors: "(En res no estic de tornada. Trieu la salut mental per sobre de tot i de tots)".