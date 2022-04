Aragonès es reuneix per segona vegada amb els partits catalans per abordar la crisi /@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dimarts per segona vegada amb els grups parlamentaris catalans excepte Vox, que no ha estat convidat, i el PP, que no hi ha assistit perquè els seus diputats estan de baixa, per abordar les conseqüències de la crisi causada per la guerra a Ucraïna.

La trobada ha començat cap a les 16.30 hores al Palau de la Generalitat, i el cap de l'Executiu català està acompanyat per la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i per la d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, igual que a la primera reunió que va fer amb els grups parlamentaris el 21 de març.

També hi han assistit Salvador Illa i Alícia Romero (PSC); Meritxell Serret i Alba Vergés (ERC); Albert Batet i Mònica Sales (Junts); Dolors Sabater i Eulàlia Reguant (CUP); Joan Carles Gallego i David Cid (comuns), i Nacho Martín Blanco (Cs).