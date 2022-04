Els trastorns relacionats amb el mal de cap afecten més del 50% de la població

Una nova revisió de l'evidència suggereix que el 52% de la població mundial es veu afectada per un trastorn de mal de cap cada any, amb un 14% de les migranyes, segons publica a The Journal of Headache and Pain .





Les cefalees són una de les afeccions més prevalents i incapacitants a tot el món . No obstant això, els estudis sobre la prevalença de les cefalees poden variar molt en els seus mètodes i mostres, cosa que pot influir en la manera d'estimar les taxes globals de cefalees.





Home amb mal de cap @unsplash





Els autors de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia van revisar 357 publicacions d'entre 1961 i finals de 2020 per estimar la prevalença mundial de les cefalees. La majoria de les publicacions considerades en la revisió informaven sobre adults d'entre 20 i 65 anys, però algunes també incloïen adolescents i nens de fins a 5 anys, i persones més grans de 65 anys.





Basant-se en un informe anterior del 2007, Lars Jacob Stovner i els seus col·legues també van mesurar les diferències en els mètodes dels estudis que van revisar. Modelaren aquestes diferències en els mètodes i com s'associen amb les estimacions de la prevalença de les cefalees. La majoria dels estudis van informar sobre la prevalença de les cefalees durant el darrer any. No obstant això, alguns estudis van informar sobre la prevalença de les cefalees al llarg de tota la vida i d'altres sobre períodes molt més curts, incloent-hi casos de cefalea l'últim dia.





Sobre la base de les 357 publicacions revisades, els autors estimen que el 52% de la població mundial ha experimentat un trastorn de cefalea en un any determinat , amb un 14% que va informar d'una migranya, un 26% que va informar d'una cefalea de tipus tensional i un 4,6% que va informar d'una cefalea durant 15 dies o més al mes.





Dels 12 estudis que van informar sobre el mal de cap durant l'últim dia, els autors estimen que el 15,8% de la població mundial té mal de cap en un dia determinat, i gairebé la meitat d'aquests individus informen d'una migranya ( 7%).





"Hem comprovat que la prevalença dels trastorns de cefalea continua sent alta a tot el món i que la càrrega dels diferents tipus pot afectar molts --assenyala Lars Jacob Stovner, autor principal--. Hem d'esforçar-nos per reduir aquesta càrrega mitjançant la prevenció i un millor tractament. Per mesurar l'efecte d'aquests esforços, hem de ser capaços de controlar la prevalença i la càrrega a les societats. El nostre estudi ens ajuda a entendre com millorar els nostres mètodes”.





Tots els tipus de cefalea van ser més freqüents en les dones que en els homes, sobretot les migranyes (17% en les dones davant del 8,6% en els homes) i els mals de cap durant 15 o més dies al mes (6 % a les dones davant del 2,9% en els homes).





Els autors també van investigar l'associació entre els mètodes d'estudi i les estimacions de les cefalees. Algunes de les diferents mesures que els autors van analitzar, com les preguntes de cribratge, la mida de la mostra, l'any de publicació i la forma d'aplicar els criteris de diagnòstic, entre d'altres, van explicar el 29,9% de la variació a les estimacions de la migranya i menys en el cas d'altres trastorns de cefalea. Això suggereix que hi pot haver altres factors metodològics que expliquin les variacions més grans entre els estudis.





En modelar la variació en les estimacions de prevalença de la migranya, l'any de publicació dels estudis es va associar al 6% de la variació en les estimacions de cefalea, amb estimacions de prevalença més altes associades a una publicació més recent.





L'any de publicació no es va associar a cap altre tipus de cefalea. Els autors proposen que això podria reflectir un canvi real, ja que les migranyes s'han tornat més comunes en les darreres tres o quatre dècades. Alternativament, aquesta troballa podria suggerir que s'han millorat els mètodes de diagnòstic de les migranyes.





Els autors també reconeixen que la majoria de les publicacions que van revisar procedien de països de renda alta amb bons sistemes sanitaris, per la qual cosa això pot no reflectir tots els països. Una investigació més gran en països d'ingressos mitjans i baixos ajudaria a presentar una estimació global més precisa.





No obstant això, per obtenir dades del nombre més gran possible de països, els autors van recórrer a una àmplia gamma d'estudis que van prendre mostres de participants fora dels entorns clínics, com a empleats d'una empresa, estudiants universitaris i personal d'hospitals, entre d'altres.





"En comparació amb el nostre informe anterior i les estimacions globals, les dades suggereixen que les taxes de cefalees i migranyes poden estar augmentant --assenyala Lars Jacob Stovner--. Tot i això, atès que només vam poder explicar el 30% o menys de la variació de les estimacions de les cefalees amb les mesures que examinem, seria prematur concloure que les cefalees estan augmentant definitivament”.





Afegeix que "el que és clar és que, en general, els trastorns de cefalea tenen una alta prevalença a tot el món i poden suposar una gran càrrega . També pot ser interessant en el futur analitzar les diferents causes de les cefalees que varien entre els grups per orientar la prevenció i el tractament de manera més eficaç".





Els autors conclouen que aquest estudi proporciona una base de referència sobre com estimar les taxes de cefalea a tot el món i que les investigacions futures podrien basar-s'hi per millorar els mètodes de mesurament de l'èxit de les intervencions.