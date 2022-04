Vox inicia el seu assalt a la democràcia des de Castella i Lleó: la fi de les autonomies i de la violència de gènere

Vox ha aconseguit entrar al Govern de Castella i Lleó de la mà del Partit Popular d' Alberto Núñez Feijóo i amb això ha marcat una fita històrica: és la primera vegada des de la mort de Francisco Franco que la ultradreta torna a entrar a les institucions espanyoles . Una ultradreta nova, però alineada amb els principis d?un passat al qual no volen renunciar.





Juan García-Gallardo, vicepresident de Castella i Lleó @ep





I per sorpresa de tothom, aviat han mostrat les seves veritables intencions. El partit de Santiago Abascal , que segueix captivant cada vegada més votants amb la seva defensa de la Constitució i d'Espanya, ha fet un gir de guió només arribar al poder, recordant el propòsit principal de la seva existència: "El nostre objectiu polític fundacional és, quan tinguem la majoria suficient, en primer lloc, l'evolució de competències com Sanitat, Educació i Justícia a l'Estat central, per després derogar el títol vuitè de la Constitució Espanyola ”, ha afirmat al Parlament de Castella i Lleó Juan García-Gallardo , l'actual vicepresident de la junta i membre de Vox.





D'aquesta manera, el partit d'ultradreta recorda que si arriba a Moncloa el seu objectiu principal serà eliminar un dels principals consensos que van permetre construir la democràcia espanyola: l' Estat de les Autonomies . I ho anuncia des de l'estrada d'un Parlament autonòmic un vicepresident col·locat a manera de florer, que no s'encarregarà de cap conselleria però que cobrarà 101.555,28 euros bruts a l'any procedents d'una institució que afirma voler eliminar.





Davant les intencions de Vox només queda un PP que, sota el mandat de Feijóo, ha assumit que –a diferència dels seus socis europeus– haurà de pactar amb la ultradreta i per tant, assumir-ne les tesis. De moment, les principals veus del Popular no han condemnat les declaracions de García-Gallardo, ni les seves intencions d?acabar amb l?esquelet de la democràcia espanyola i amb la mateixa Constitució. Feijóo ha donat unes instruccions clares a les seves files: repetir que són "constitucionalistes" i anar incorporant, de mica en mica, cadascuna de les tesis de Vox, en un intent desesperat de no perdre més votants després del 'via crucis' de Pablo Casado . ´





CAMÍ CAP A LA VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR





Així, els populars han assumit una de les principals tesis dels seus companys i que trenca un altre dels consensos més grans d'aquest país: la lluita contra la violència de gènere . Mañueco ha promès a Vox aprovar una Llei de Violència Intrafamiliar, una legislació estèril que conviurà amb la Llei de Lluita contra la Violència de Gènere i l'existència de la qual es justifica per la necessitat que té el partit d'Abascal de minimitzar la lluita contra aquesta xacra social.





A partir d'ara, a Castella i Lleó la violència de gènere serà intrafamiliar . És a dir, es deixarà de reconèixer que les dones pateixen una violència institucional i estructural pel simple fet de ser-ho, i s'equipararà amb qualsevol mena d'agressió dins l'àmbit familiar. Entenent la gravetat del que accepta l'acord d'investidura, Mañueco ha sortit del pas afirmant "alt i clar" que la seva Executiva no farà un pas enrere en els drets reconeguts. "Ni molt menys", ha dit.





Dit això, ha reafirmat que el seu futur Govern elevarà a rang de llei l'actual Pla de Prevenció de la Violència a l'Àmbit Familiar a través de l'elaboració i aprovació d'una nova Llei de Lluita Contra la Violència Intrafamiliar per protegir totes les víctimes", comprant el discurs dels seus companys de Govern i, una altra vegada, minimitzant la violència que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho.





Qui parla més clar, i sense doblecs, és el vicepresident García-Gallardo , que es mostra orgullós d'aprovar una llei “ per protegir per igual les víctimes de qualsevol tipus de violència intrafamiliar, independentment del sexe de la víctima ”. No obstant, segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sembla que el sexe i el gènere sí que importen: el 85,8% de les víctimes mortals a mans de la seva parella o exparella entre el 2016 i el 2018 van ser dones .