Metges de família veu com "una decisió molt arriscada" eliminar la mascareta a interiors

Una professora impartint classes amb mascareta, imatges de fitxer @ep





El portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Lorenzo Armenteros , ha criticat per "precipitada" l'eliminació de l'ús obligatori de mascaretes a interiors a partir de dilluns que ve, 18 d'abril.





"Ho hem mantingut des que es va començar a rumorejar: no es reunien les condicions i segueixen sense reunir-se perquè encara estem amb una incidència per covid molt alta i hi ha un risc alt", ha explicat.





Segons el parer d'Armenteros, el que es pretén ara és dipositar "la responsabilitat en el pacient i en la persona malalta ", cosa que "deixa només com a responsable cadascú". "I això ens sembla una opció molt perillosa", ha postil·lat.





El portaveu dels metges generals i de família ha insistit que l'eliminació de l'ús obligatori de la màscara a interiors és "una decisió molt arriscada i que pot incrementar el nombre de contagis al llarg del temps".





El facultatiu lucense també ha censurat que "s'ha reduït la informació de manera que ja ni es compten els tests d'antígens", fet que porta "a una apagada informativa relativa al nombre de casos que pot portar a una informació errònia i una falsa reducció del nombre de casos actius que no seria així sí que es donés una informació completa".





A més, Armenteros s'ha queixat de la "relaxació funcional" produïda les últimes setmanes. I el vincula que "tothom està amb moltes ganes que desaparegui la màscara". "Estàvem veient que el nombre de casos s'incrementa en famílies senceres que es contagien per aquesta relaxació" , ha alertat.





"Fa temps que diem que la família dóna una falsa sensació de seguretat davant la possibilitat de contagis. Si això passa a la família, imaginem-nos el que pugui passar a la feina o als mitjans en què ens movem sense fer servir la màscara com fins i tot ara", ha avisat finalment el portaveu de la Societat Espanyola de Metges de Família i Generals.