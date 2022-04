El Govern envia 300.000 euros a l'ajuda humanitària d'emergència a Ucraïna

La ministra Portaveu, Isabel Rodríguez @ep







El Consell de Ministres ha aprovat l'Acord pel qual es pren raó de la declaració d'emergència de la contractació per a una ajuda humanitària a la població afectada pel conflicte armat a Ucraïna que va començar el 24 de febrer de 2022 amb la invasió russa a Ucraïna , per un import màxim de 300.000 euros.





Des de l'inici de l'agressió de Rússia a Ucraïna, centenars de milers de persones han hagut d'abandonar casa seva i es calcula a més de 3.000.000 els refugiats i desplaçats interns, xifres que se segueixen incrementant . Davant d'aquesta situació, Ucraïna i els seus països fronterers, com Moldàvia, Eslovàquia i Polònia, entre d'altres, han sol·licitat ajuda, a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, per atendre la població afectada pel conflicte.





Per tal d'atendre les necessitats de la població afectada per la invasió russa a Ucraïna, l' Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) va resoldre atorgar una ajuda humanitària d'emergència a Ucraïna i als països limítrofs que estan acollint els refugiats.





L'ajuda humanitària ha consistit en l' adquisició de medicaments, material sanitari, respiradors i material d'auxili dels sectors d'aigua, sanejament i recer i l'enviament de tres camions amb destinació a les zones frontereres de Polònia. Limport total de lactuació sha pressupostat en un màxim de 300.000 euros.