La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona col·laboraran per detectar "infraccions" laborals

L'Ajuntament i la Generalitat signen un acord per treballar conjuntament a la detecció d'irregularitats laborals







La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un acord que formalitza el treball conjunt de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) per "detectar, investigar i eradicar pràctiques incorrectes i infraccions al món laboral".













El conveni, signat aquest dimarts al Saló de la Ciutat de l'Ajuntament, estableix un canal directe que permetrà als 3.500 agents municipals informar la ITC --responsable del compliment de la normativa laboral-- de les irregularitats que identifiquin a l'exercici de funcions.





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ha defensat, després de la signatura del document, que l'objectiu de Barcelona és crear ocupació de qualitat, amb llocs de treball “ben pagats i estables” i que garanteixin els drets laborals.





Tot i que aquesta funció "mereixerà temps i ocupació", el consistori confia que la Guàrdia Urbana podrà complir aquesta tasca gràcies al compromís de mandat d'augmentar en 1.000 efectius la plantilla del cos municipal.





Collboni ha dit que des de l'Ajuntament no volen que "cap empresa faci de l'incompliment de les normes laborals un factor competitiu" respecte d'aquelles que sí que les compleixen, i ha admès que les que intenten infringir les normes són una minoria, però existeixen, a paraules.





Per al secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, el protocol formalitza actuacions que ja es coordinaven des de fa temps entre la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana.





"Aquest protocol fa més èmfasi, molts més ulls al carrer", ha assegurat Vinaixa, perquè considera que és al carrer on es fa la vigilància i el control de l'ocupació de qualitat.





A la signatura de l?acord, també hi han assistit el tinent alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle; la comissionada de Promoció de l'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat, Raquel Gil; el subdirector general d'Assistència i Coordinació Institucional de la direcció general de la ITC, Víctor Serna, i l'intendent més gran de la Guàrdia Urbana, José Reina.





Entre les conductes infractores detectades per la Guàrdia Urbana figuren la manca d'alta i afiliació a la Seguretat Social dels treballadors; la contractació de persones estrangeres "no autoritzades per treballar"; l'enquadrament incorrecte de treballadors falsos autònoms i els incompliments de les normatives sobre temps de treball, de seguretat i salut laboral.