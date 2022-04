Junts demana a Sánchez un fons extraordinari: "Menys fotografies i més recursos"

Albert Batet en imatges d'arxiu @ep





El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat aquest dimarts al president del Govern, Pedro Sánchez , un fons extraordinari per afrontar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna: "Menys fotografies i més recursos. Menys promeses i més fets".





Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , amb tots els grups parlamentaris excepte Vox, que no ha estat convidat, i el PP, que no hi han assistit perquè els seus diputats estan de baixa, per abordar les conseqüències de la guerra a Ucraïna.





Batet ha acusat Sánchez d'incomplir les seves promeses i no anar més enllà de les "fotografies", com al seu parer va fer a la segona reunió de la taula de diàleg i en la seva visita al centre d'acollida de refugiats a la Fira de Barcelona. setmana passada.





A més, ha avançat que Junts registrarà al Congrés dels Diputats una modificació de la Llei de l'Ingrés Mínim Vital perquè inclogui els refugiats de conflictes bèl·lics, com passa ara amb Ucraïna: "Això és tenir sensibilitat i reclamar aquests recursos. Esperem que tots els grups s'acullin”.





Ha defensat les mesures del Govern per pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi des de les conselleries d'Acció Exterior, Drets Socials, Salut i Economia, i ha expressat la seva "total predisposició a ajudar tant com sigui possible des del Parlament de Catalunya".