Quirino Ordaz pren possessió com a ambaixador de Mèxic a Espanya

El nou ambaixador de Mèxic a Espanya, Quirino Ordaz Coppel (esqda) @ep







El nou ambaixador de Mèxic a Espanya, Quirino Ordaz Coppel, ha pres possessió del càrrec aquest dimarts després d'arribar dilluns a Madrid i després del retard per la falta de concessió del plàcet enmig de polèmiques entre els dos països. Mèxic va sol·licitar el plàcet per a Ordaz al novembre, però va ser rebutjat inicialment pel Govern espanyol.













El Ministeri d'Afers Estrangers mexicà ha informat de la presa de possessió en un comunicat que recorda que el nomenament d'Ordaz va ser ratificat pel Senat mexicà el 8 de març.





"En iniciar la seva gestió, l'ambaixador Ordaz es va presentar i va conèixer les i els funcionaris de les diferents àrees que conformen l'Ambaixada de Mèxic a Espanya . A tots ells va transmetre el seu ferm propòsit de treballar en equip per donar el millor de Mèxic i estrènyer les relacions amb Espanya", ha relatat el Ministeri d´Exteriors mexicà.





Ordaz haurà ara de presentar al Rei Felip les cartes credencials que l'acrediten com a ambaixador extraordinari i plenipotenciari de Mèxic al Regne d'Espanya, així com concurrent davant del Principat d'Andorra.





El procés de nomenament s'havia allargat després d'endarrerir-se la concessió del plàcet per part d'Espanya. S'havia especulat que el retard en el vistiplau per part d'Espanya es podria deure a algun tipus de represàlia per la postura crítica del president mexicà amb el colonial espanyol passat.





Les relacions entre Espanya i Mèxic es van veure alterades fa un mes després que el president López Obrador plantegés una "pausa" a la relació bilateral, en un nou pols a Espanya.





El president mexicà s'ha mostrat molt crític amb el llegat colonial espanyol, exigint diverses vegades que Espanya es disculpi per això. En aquest sentit, va remetre al Rei Felip VI una carta reclamant que "l'Estat espanyol admeti la seva responsabilitat històrica" per les ofenses comeses durant la conquesta i "ofereixi les disculpes o rescabalaments polítics que convinguin".





El Govern ha minimitzat en tot moment les crítiques, que ha arribat a emmarcar als "debats interns" del país asteca, però també ha deixat clar que no es disculparà pel passat.