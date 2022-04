El PP exigeix que Sánchez expliqui al Congrés el seu pacte amb Rabat i les seves "greus conseqüències" per a Algèria

Cuca Gamarra en imatges d'arxiu @ep





El PP ha sol·licitat la compareixença al Congrés del president del Govern, Pedro Sánchez, perquè expliqui els detalls de l'acord que va subscriure la setmana passada amb el rei del Marroc, Mohamed VI, així com les "greus conseqüències" que el seu gir sobre el Sàhara Occidental està portant ja, segons els populars, en les relacions amb Algèria.





Així ho ha anunciat la secretària general del partit i portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, fent-se ressò de la decisió d'Algèria augmentar la venda de gas a Itàlia a partir de l'any que ve per reduir la dependència del gas rus.





"El gir de Sánchez a la política exterior sense suport del Congrés ja té greus conseqüències en la nostra relació amb Algèria", ha denunciat Gamarra en un missatge de Twitter, recollit per Europa Press.





En aquest context, el primer partit de l'oposició reclama la compareixença urgent de Sánchez davant el Ple del Congrés "perquè doni compte dels assumptes abordats en el viatge al Marroc" la setmana passada.





Preguntada per l'increment del preu del gas algerià i l'acord aconseguit per aquest país amb Itàlia, la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha recalcat aquest dimarts que Algèria és “un soci estratègic”, que Espanya té garantit el subministrament del país africà i que la situació d'Itàlia "no és comparable" a la del nostre país pel que fa a la dependència del gas de Rússia.