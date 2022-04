Cervera: "Les dones gitanes sou les autèntiques protagonistes de la transformació social de la vostra comunitat"

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en imatges d'arxiu @ep







La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, s’ha reunit aquesta tarda amb 18 dones gitanes representants de diverses entitats, amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, que es va celebrar el passat 8 d’abril. Enguany el Departament ha volgut commemorar la diada amb una trobada amb dones gitanes per “reivindicar el seu paper com a autèntiques protagonistes de la transformació social de la comunitat gitana” com ha assegurat la consellera.





En aquest sentit, la consellera ha alertat que "malgrat els esforços i avenços assolits, les dones gitanes continuen patint una triple discriminació per ser dones, pel fet de pertànyer a una minoria cultural com el Poble Gitano i per la dificultat d’accés a una formació acadèmica". És per aquest motiu, segons explica Cervera, que "des del Govern, el Pla Integral del Poble Gitano té un àmbit específic de treball centrat en les dones gitanes per tal de millorar la seva situació en àmbits com la salut, l'educació i el treball, o augmentar la seva participació política, social i científica".





Les assistents a la trobada amb la consellera representen les següents entitats: Associació de dones gitanes Drom Kotar Mestipen, Associació de Joves Gitanos de Gràcia, Xarxa Universitària Gitana de Catalunya CampusRom, Fundació privada Pere Closa, Fagic, Associació Lachó Bají Calí, Associació de Dones Gitanes Tumenge Calí, Veus Gitanes, Instituto Romanó, FSG, Agipcat, Mediadores dels ajuntaments de Sabadell, Amposta i del Consell Comarcal de la Noguera, una Promotora escolar, una Facilitadora i una Dinamitzadora GAU.





La perspectiva de gènere és un aspecte present al llarg de tot el Pla Integral del Poble Gitano i també ho és en l’avaluació del Pla, que incorpora indicadors d’equitat sobre la situació de les dones gitanes a Catalunya.





A trobada també hi han participat la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech i el responsable del Programa del Poble Gitano i Innovació Social, Ramon Vilchez.









El projecte europeu Romnia-Transform







El Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social del departament de Drets Socials participa conjuntament amb l’Associació Drom Kotar Mestipen en el projecte europeu Romnia Transform: Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations (RTRANSF).





El Departament és un dels 9 socis d’aquesta iniciativa, el projecte ha rebut el suport de la Comissió Europea i se centra en difondre i ampliar les Trobades d’estudiants gitanes, una pràctica que a Catalunya es va iniciar fa 18 anys liderada per dones gitanes de base i amb el suport del Pla Integral del Poble Gitano. Les trobades d’estudiants, que se celebren cada 3 mesos, han demostrat contribuir a la inclusió educativa i social de les dones i les nenes gitanes mitjançant la creació d’espais de debat per a aquest collectiu.





Així doncs, el projecte transfereix el model català a altres regions europees i permet establir sinèrgies entre estudiants gitanes d’Anglaterra, Grècia, Bulgària, Macedònia i Hongria. Aquestes trobades són un espai de debat i diàleg intergeneracional per reflexionar sobre allò que preocupa les dones gitanes en relació amb l’educació i a la superació de les barreres existents en les seves trajectòries educatives i socials.





Entre totes cerquen i s’exposen actuacions d’èxit per reduir l’absentisme i l’abandonament escolar, així com per incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat gitano alhora que es discuteix sobre quines incitaves existeixen actualment que estan aportant millores al sistema educatiu.

Per altra banda, les Trobades contribueixen a incrementar la participació de les dones gitanes en espais de debat, visibilitzen referents positius per a les nenes, joves i dones participants i milloren la imatge social del poble gitano.





8 d’abril, dia Internacional del Poble Gitano

Aquesta diada commemora el primer congrés gitano internacional, celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971, on es van consensuar, entre altres, la bandera del poble gitano, el seu himne i el dia internacional. Un altre dels aspectes que es va parlar en aquell congrés fou l’Holocaust gitano durant el període nazi; de fet, l’himne gitano, el Gelem Gelem, parla sobre aquest funest episodi de la històri