S'ha parlat molt aquests dies de la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona , ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) la va anul·lar perquè, sota el seu punt de vista, falten "informes que avalin algunes restriccions, excés de l'àmbit geogràfic d'implantació i massa restricció del tipus de vehicles afectats”, entre d'altres. Ara, però, també s'ha conegut un altre motiu pel qual parlar-ne: la ZBE de Barcelona és una de les més cares de tot Europa .

La ZBE de Barcelona és la segona més cara de tot Europa /@ep

Segons un estudi dut a terme per la plataforma de comparació de serveis financers Confused.com, la zona de baixes emissions de la Ciutat Comtal està situada com a tercera classificada en un rànquing basat en les multes per infraccions per accessos no autoritzats a aquestes zones lliures de contaminació.

La llista l'encapçala Brussel·les , ja que és el país més estricte pel que fa a zones de baixes emissions. De fet, tota la capital belga, Brussel·les, està considerada com a tal. Així, els vehicles més contaminants que accedeixen a Brussel·les són multats amb 350 euros si són belgues o amb 150 euros si són estrangers.

Darrere se situen Anvers i Gant , també ciutats belgues, empatades ambdues amb multes de 150 euros per accessos no autoritzats a les zones que tenen estipulades com a lliures d'emissions. I just darrere, en tercera posició, hi ha Barcelona.

La ciutat lidera per Colau sanciona amb una quantitat de 100 euros els conductors que no compleixen la normativa de les zones de baixes emissions. Una suma de diners que també han de pagar els vehicles d'Amsterdam, l'Haia, Utrech i Arnhem, que comparteixen la tercera plaça del rànquing amb Barcelona. Per darrere, Londres amb 96 euros i Estocolm amb 94 euros.

NO ES TÉ EN COMPTE LA REFORMA DE LA LLEI DE TRÀNSIT

Cal apuntar, dit tot això, que l'informe de què parlem ha analitzat els càstigs imposats per les diferents ciutats sense tenir en compte la reforma de la Llei de Trànsit, que va entrar en vigor el dia 21 de març.

Així, si tenim en compte que aquesta llei dicta que els accessos no autoritzats a les zones lliures d'emissions es penalitzaran amb multes de 200 euros, Barcelona pujaria a la segona posició de la classificació . Lluny de Brussel·les, que recordem que castiga amb multes de 350 euros, però també a una distància considerable de les ciutats amb què ara empata a la tercera posició.









MADRID ESTAVA ENTRE LES CIUTATS MÉS BARATES

Madrid, fins ara, tenia una de les ZBE més barates /@Pixabay

A l'altra banda de la classificació, per altra banda, es troba . La ciutat xinesa és la més barata, ja que els conductors que no respecten les normes de les zones de baixes emissions de la ciutat només han de pagar una multa de 14 euros .

En penúltim lloc ja trobem diferents ciutats europees. En concret, diverses ciutats noruegues, entre les quals hi ha Oslo, Bergen i Kristiansand : allà la multa és de tot just 29 euros. I una mica per sobre trobem Madrid , que penalitza els accessos no autoritzats a les zones de baixes emissions amb 45 euros. Això sí, sempre que esculli el pagament aviat; si no és així, la quantitat de diners a pagar puja a 90 euros.

A més, cal tenir en compte, de la mateixa manera que passa amb Barcelona, que aquestes xifres fan referència al període previ a laprovació de la nova Llei de Trànsit. Si tenim en compte les noves normes, Madrid deixaria de ser a la cua del rànquing i pujaria fins a la segona, on acompanyaria la Ciutat Comtal a les seves multes de 200 euros.