Descobert un mètode per reduir el risc de malalties infeccioses en persones grans

Investigadors de la Universitat de Califòrnia han identificat per què els adults grans són significativament més susceptibles a contraure una malaltia infecciosa en comparació de les persones més joves, un problema social crític que la pandèmia de COVID-19 ha destacat més recentment.





Una dona rebent la vacuna per al cóvid, imatges d'arxiu @ep





Els resultats dels investigadors també aplanen el camí per trobar nous objectius terapèutics potencials per rejovenir el sistema immunològic en adults grans i, per tant, reduir el risc de malalties infeccioses.





"A través d'aquest estudi, hem obtingut una nova comprensió de per què els adults grans són més susceptibles a desenvolupar una malaltia infecciosa, cosa que ens permetrà identificar nous tractaments potencials", va explicar Michael Demetriou, autor principal, MD, PhD, professor de neurologia a la Facultat de Medicina de l'UCI i Cap de la Divisió d'Esclerosi Múltiple i Neuroimmunologia de l'UCI.





El primer autor i professor assistent al Departament de Patologia de l'UCI, Haik Mkhikian, MD, PhD, va afegir: "Hem identificat una font potencial de joventut per al sistema immunològic".





L'estudi, titulat " El deteriorament de la immunitat de les cèl·lules T associat amb l'edat està relacionat amb l'elevació del dimorfisme sexual de la ramificació de N-glicans ", es va publicar recentment a la revista Nature Aging .









Com van identificar els investigadors aquesta 'font potencial de la joventut'?

S'ha observat científicament que la immunitat de les cèl·lules T disminueix amb l'envelliment , cosa que augmenta tant la gravetat com la mortalitat per contraure una malaltia infecciosa.





Les cèl·lules T són essencialment el 'mariscal de camp' del sistema immunitari i coordinen les respostes immunitàries per combatre les infeccions . L'addició de cadenes de carbohidrats complexes i ramificades ('glicans') a les proteïnes suprimeix la funció de les cèl·lules T.





Els científics van demostrar que els glicans ramificats van augmentar amb l'edat en les cèl·lules T de les dones més que en els homes, a causa dels augments associats amb l'edat en un important metabòlit del sucre (N-acetilglucosamina) i la senyalització de la interleucina- 7 de la citoquina de les cèl·lules T.





“ La nostra investigació revela que revertir l'elevació dels glicans ramificats rejoveneix la funció de les cèl·lules T humanes i de ratolí i redueix la gravetat de la infecció per Salmonella en ratolins femella vells” , va dir Demetriou.





Mkhikian ha afegit: "Això suggereix diversos objectius terapèutics nous potencials per revitalitzar les cèl·lules T velles, com l'alteració dels glicans ramificats o l'elevació provocada per l'edat en la senyalització de N-acetilglucosamina sèrica i IL-7".









Disfunció immune associada a l'envelliment: Com contribueix això a la moralitat?

La disfunció immunitària associada amb l'envelliment, sovint anomenada immunosenescència, contribueix a una major morbiditat i mortalitat per malalties neoplàsiques i infeccioses en adults de 65 anys o més.





Dues persones grans descansant en un banc, imatges d'arxiu @ep





Als EUA, aproximadament el 89% de les morts anuals a causa de la malaltia infecciosa influença són contretes per persones que tenen almenys 65 anys . Això és malgrat que el grup només representa aproximadament el 15% de la població del país.





A més, la vulnerabilitat dels adults grans a contraure una malaltia infecciosa ha estat emfatitzada per la recent aparició de la síndrome respiratòria aguda severa Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La morbiditat i la mortalitat augmentades en adults majors també ocorren amb infeccions bacterianes comunes, com les causades pel patogen entèric Salmonella .





L'eficàcia de les vacunes disminueix amb l'edat, cosa que augmenta el risc de contraure una malaltia infecciosa en els adults grans. Per tant, el ràpid envelliment de la població al món desenvolupat exacerba aquest problema i intensifica la necessitat d'intervencions que es dirigeixin de manera efectiva a la immunosenescència.





Una persona gran en un punt de vacunació, imatges de fitxer @ep





Aquesta investigació ha revolucionat aquest tema perquè estudis previs van examinar els canvis en el transcriptoma en subconjunts de cèl·lules T envellides altament purificades, mentre que en aquest estudi, els científics van analitzar les poblacions de cèl·lules T per edat i sexe, amb resultats que suggereixen diferències específiques per sexe que impliquen que les intervencions efectives per revertir la disfunció immunitària en adults grans poden requerir estratègies específiques de sexe.





L'estudi va ser finançat per l' Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, el Centre Nacional de Salut Complementària i Integrativa, el Fons Burroughs Wellcome i una beca predoctoral de l'Associació Nord-americana del Cor.