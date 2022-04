Uns 200 escaquistes de 15 països es concentraran al Torneig Internacional d'Escacs de La Roda

Un tauler d'escacs en imatges d'arxiu @ep





La 48a edició del Torneig Internacional d'Escacs de La Roda serà la de més nivell de tota la història. Del 13 al 17 d'abril, uns 200 escaquistes de 15 països es donaran cita a La Caixa Blanca per enfrontar-se al tauler amb els millors del món.





Per primera vegada a la història competiran sis jugadors amb més de 2.600 ELO FIDE, entre ells dos joves de l'Índia de tan sols 16 anys.





Fins ara han confirmat la seva inscripció 190 escaquistes d'una quinzena de països (Alemanya, Índia, Israel, Portugal, Armènia, Ucraïna, Veneçuela, Brasil, Dinamarca, Geòrgia, Anglaterra, Hondures, Malàisia) més un jugador sota la bandera de la FIDE , segons ha indicat Andrés Martínez.





Quant a això, un dels dos jugadors ucraïnesos inscrits ha confirmat la seva impossibilitat de sortir d'Ucraïna per assistir al torneig.





D'altra banda, aquest any no hi seran tampoc els grans mestres russos que habitualment solen acudir a aquesta cita.