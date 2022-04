Podem acusa el PSOE d'alterar el decret de professors interins que van negociar

Javier Sánchez Serna en imatges d'arxiu @ep





Unidas Podemos ha acusat el PSOE d'"alterar" el reial decret que modifica el sistema d'accés a la funció pública docent que les dues formacions van negociar al si del Govern de coalició i ha criticat que la proposta del Ministeri d'Educació és "una altra decisió unilateral" i equivocada".





Així s'ha pronunciat el coportaveu estatal de Podem, Javier Sánchez Serna , en un missatge publicat a la xarxa social Twitter, en què ha assegurat que "fa uns mesos" la seva formació va convèncer el seu soci a l'Executiu per "convocar un procés de estabilització per a professors interins". "No obstant, el decret d'avui altera allò que negociem", ha avisat.





En concret, des de la formació morada han explicat que el reial decret aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, que té com a objectiu "la reducció de la temporalitat", treu "del procés d'estabilització el 30% de les places".





"Una altra decisió unilateral i equivocada", ha lamentat el també coordinador autonòmic de Podem a la Regió de Múrcia i secretari a la Mesa del Congrés dels Diputats.





Segons el text aprovat, aquest nou sistema daccés només serà daplicació per als interins de llarga i mitjana durada.





Tal com va afirmar la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , hi ha més de 550.000 docents al sistema públic espanyol , tant mestres com professors, dels quals un 23% està en situació d'interinitat. "El que es tracta és posar fi a aquestes circumstàncies per complir en 3 anys l'objectiu del 8% de temporalitat en aquest àmbit", ha assenyalat.