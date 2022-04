L'FMI advoca per la coordinació global de l'impost sobre la renda

La directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, en imatges d'arxiu @ep







La coordinació internacional en matèria tributària és actualment més necessària que mai, segons el Fons Monetari Internacional (FMI) per al qual, igual que es va fer amb l'impost de societats, és urgent impulsar la concertació en àrees com el de la renda i la fiscalitat del carboni.













"Es necessita coordinació internacional en matèria tributària ara més que mai", assenyala l'FMI al segon capítol del seu informe 'Monitor Fiscal' , publicat aquest dimarts, on adverteix que els governs nacionals comparteixen desafiaments per assegurar ingressos, abordar desigualtats i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.





En aquest sentit, considera que tenir èxit en aquests esforços requereix cada cop més enfrontar-se a pressions que les fronteres nacionals no poden aturar, ja que els efectes indirectes transfronterers que les accions d'un país tenen en altres “requereixen una coordinació internacional”.





"Igual que les corporacions, la tributació de les persones, especialment les més riques, també requereix coordinació a través de les fronteres", sosté l'FMI, que pren com a referència l'acord aconseguit per 137 jurisdiccions per fixar un impost mínim de societats nivell global .





En aquest sentit, la institució assenyala que, amb l'auge dels actius digitals, que permeten un anonimat encara més gran, "l'intercanvi d'informació es torna cada vegada més vital", ja que, a banda de la pèrdua d'ingressos, els comptes extraterritorials opaques faciliten la transferència internacional de guanys corruptes.





Així mateix, apunta també que la creixent mobilitat de la mà d'obra com a conseqüència del teletreball transfronterer, juntament amb l'augment de països que ofereixen visats de 'nòmada digital' per a persones altament qualificades, exigeix una coordinació més gran.





Referent a això, l'FMI calcula que el treball remot transfronterer implica la reassignació entre països d'ingressos de l'impost sobre la renda equivalent a l'1,25% del total recaptat amb aquesta figura impositiva a nivell global, per la qual cosa la coordinació cobrarà importància al futur per garantir un tractament fiscal uniforme entre els països on resideixen els ocupadors i els empleats.





D'altra banda, el Fons assenyala que la necessitat d'una acció coordinada concreta "és encara més urgent" per combatre el canvi climàtic.





Així, l'FMI aposta, en analogia amb allò acordat sobre l'impost de societats, per un preu mínim internacional del carboni i considera que alguns països emissors clau "poden accelerar la coordinació i fer un començament important".





"Tal mínim desencorataria les emissions i alleujaria les preocupacions de competitivitat", defensa l'FMI, per al qual un preu mínim internacional del carboni també podria permetre fixar responsabilitats diferenciades per a les nacions segons el nivell d'ingressos.