L'ECDC detecta almenys 150 casos de salmonel·la per consumir xocolates Kinder, la majoria nens

Fàbrica de Ferrero a Bèlgica, imatges d'arxiu @ep





El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) i l' Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès), que estan monitoritzant el megabrot de ' Salmonella Typhimurium monofàsica ' relacionat amb els productes elaborats a la fàbrica de xocolata Kinder, que la companyia Ferrero tenen a la ciutat d'Arlon (Bèlgica), ja ha registrat 150 intoxicacions.





Fins al 8 d'abril, s'han notificat 150 casos (119 confirmats i 31 probables) a nou països de la UE/EEE (Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Espanya i Suècia) i el Regne Unit . El primer cas va tenir com a data de mostreig el 21 de desembre de 2021 al Regne Unit. La majoria són nens menors de 10 anys i molts han estat hospitalitzats.





El desembre del 2021, es va detectar 'Salmonella Typhimurium' en un dipòsit de sèrum de llet a l'establiment belga durant els controls del fabricant. L'empresa va aplicar algunes mesures d'higiene i va augmentar el mostreig i les proves dels productes i l'entorn de processament. Després de donar negatiu a les proves de 'Salmonella', va distribuir els productes de xocolata per tota Europa i el món.





A finals de març del 2022, després de disposar de les dades de seqüenciació, els científics van relacionar els casos humans amb Bèlgica mitjançant tècniques avançades de tipificació molecular.





Des del 2 d'abril, les autoritats nacionals van començar a emetre advertiments de salut pública. L'empresa va dur a terme una retirada voluntària de productes a diversos països . El 8 d'abril, l'autoritat de seguretat alimentària de Bèlgica va fer controls oficials a la fàbrica i va retirar l'autorització de producció de l'empresa.





A més, l'empresa va retirar tots els lots de productes produïts a la fàbrica d'Arlon, independentment del número de lot o la data de caducitat.





Els experts de l'ECDC i de l'EFSA han arribat a la conclusió que "cal continuar investigant al centre de producció d'Arlon, per identificar la causa arrel, el moment i els possibles factors de la contaminació, inclosa l'avaluació de la possibilitat d'un ús més ampli de la primera matèria contaminada en altres plantes de processament".





L'ECDC ha instat els Estats membres a "estar atents als nous casos i investigar les infeccions humanes amb ceps que tinguin perfils de resistència a múltiples fàrmacs".





Així mateix, recomanen una seqüenciació més gran dels dits aïllats, oferint suport de seqüenciació per als països amb capacitat limitada o inexistent de seqüenciació del genoma.

Finalment, l'ECDC ha demanat a les autoritats de salut pública a cooperar estretament amb les autoritats de seguretat alimentària als països afectats.





Divendres passat, l' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) va informar que les autoritats de Bèlgica havien comunicat, a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF) la retirada de tots els lots de productes Kinder fabricats a les instal·lacions ubicades a la fàbrica belga.





En concret, les dades dels productes elaborats a aquesta fàbrica i que són objecte de retirada, independentment de la seva data de caducitat, són Kinder Schokobons 46 gr., Kinder Schokobons 125 gr., Kinder Schokobons 200 gr., Kinder Schokobons 225 gr. , Kinder Schokobons 500 gr., Kinder Schokobons White 200 gr., Kinder Sorpresa Maxi FROZEN 100gr., Kinder Sorpresa Maxi NATOONS 100gr, Kinder Sorpresa Maxi NADAL 100 gr., Kinder Sorpresa Maxi PITUFOS 100gr. Kinder Happy Moments 133g, Kinder Happy Moments 191gr. i Kinder Mix Nadal (diversos gramatges).





De moment, el Ministeri de Consum ha assenyalat que "se segueix recollint informació per conèixer si hi ha algun cas a Espanya relacionat amb el brot europeu".





Com a mesura de precaució, Consum va recomanar a les persones que tinguin a casa els productes indicats anteriorment s'abstinguin de consumir-los i els tornin als punts de venda.





En el cas d'haver consumit aquests tipus de productes dels lots afectats i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) aconsellen acudir a un centre de salut.