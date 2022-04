Robles defensa l'augment del 2% en el pressupost de Defensa com una inversió en pau, llibertat i seguretat

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en imatges d'arxiu @ep







La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha defensat l'increment del 2% previst en el pressupost del Ministeri de Defensa com una inversió en "pau, llibertat i seguretat", al·legant que durant aquests últims dos anys la pau i llibertat "estan sent atacades o ho poden ser en qualsevol moment".





Així s'ha manifestat aquest dimarts la ministra de Defensa durant una entrevista al programa 'Quatre al dia', recollida per Europa Press, en què ha posat en valor el paper del departament de Defensa. "S'ha vist amb aquesta guerra d'Ucraïna que, a l'àmbit de la Unió Europea, tots pensàvem que això que estem veient no ho anàvem a veure", ha sentenciat Robles.





En aquest sentit, ha fet referència a les paraules del president del Govern, Pedro Sánchez, en què anunciava "avançar a aquest escenari d'incrementar el pressupost de Defensa fins arribar al 2% en la línia del que han dit, no només l'OTAN, sinó tots els països de la UE", ha expressat.





A més, Robles ha assegurat que es tracta d'un increment "progressiu", alhora que ha recordat tota la feina dels militars en els últims esdeveniments, durant la pandèmia amb la sanitat militar, a l'illa de La Palma, a Filomena o a l'evacuació de Kabul, entre d'altres. "Això és la Defensa", ha manifestat.





"Es tracta de defensar-se quan a un l'ataquen, com és el cas d'Ucraïna, i és, en un món com on vivim, estar preparats", ha desenvolupat la ministra.









ENVIAMENT D'ARMAMENT LLEUGER A UCRANIA

Preguntada per l'enviament d'armes a Ucraïna, Robles ha assenyalat que aquest mateix dimarts estan enviant "material defensiu i de protecció" en un avió, tot i això, ha explicat que no està dins de les previsions del Govern enviar armament pesat perquè "requereix moltíssima instrucció portar un carro de combat". "No és una cosa que pugui portar qualsevol", ha dit.





Alhora, ha reiterat que la posició d'Espanya és de "absolut suport al Govern ucraïnès". "Ho estem fent amb aquest material humanitari, moltíssimes tones de medicaments", ha informat Robles.





Fins avui són dotze els avions que s'han enviat amb material lleuger de caràcter defensiu, segons ha indicat. "Hem fet cinc o sis vols més més. Estic parlant de les Forces Armades, portant persones, refugiats, i nosaltres ho tenim molt clar. La posició d'Espanya ha estat de condemna categòrica d'aquesta invasió de suport a Ucraïna ia la seva resistència heroica" , ha postil·lat.









PARTICIPACIÓ A L'OTAN

D'altra banda, en resposta a les paraules de l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias sobre la participació d'Espanya a l'OTAN, Margarita Robles ha subratllat que les darreres enquestes mostren el suport de la població espanyola a l'OTAN ia les ajudes ofertes a Ucraïna.





"La immensa majoria de la ciutadania espanyola està donant suport a l'enviament de material a Ucraïna, com la immensa majoria de la ciutadania espanyola està absolutament d'acord amb la participació d'Espanya a l'OTAN. Entenent l'OTAN com allò que és, una comunitat de valors democràtics, de llibertat i una comunitat de pau", ha recalcat.





Finalment, ha expressat la seva satisfacció "com a espanyola" de saber que els ciutadans espanyols estan ajudant, "no només rebent aquí persones que vénen d'Ucraïna, sinó fins i tot anant allà prop de la frontera a ajudar-los". "Això és moment el que és veritablement important", ha afegit.