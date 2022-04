Ciutadans demana consensuar entre autonomies l'augment del dèficit a l'1% que demana el Govern

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, en imatges d'arxiu @ep







El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha defensat aquest dimarts consensuar entre les comunitats autònomes la petició del Govern d'augmentar a l'1% el marge de dèficit per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.









Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , amb tots els grups parlamentaris excepte Vox, que no ha estat convidat, i el PP, que no hi han assistit perquè els seus diputats estan de baixa, per abordar les conseqüències de la guerra a Ucraïna.





Martín Blanco creu que es tracta d'una petició atendible i amb què la Generalitat no busca la confrontació, en les seves paraules: "La posició de la nostra comunitat tindria més força si fos una posició conjunta".





Durant la reunió, Cs ha tornat a demanar al Govern una rebaixa al tram autonòmic de l'IRPF que deflacti la inflació per "mitigar l'impacte" de la crisi a les rendes més baixes, i ha apostat per l'energia nuclear i el gas natural davant l'escalada dels preus per la dependència energètica de Rússia.





A més, reclamen que en properes reunions de seguiment acudeixi el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per abordar l'impacte que té l'afluència de refugiats sobre el sistema sanitari i les "condicions on arriben".