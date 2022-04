Ucraïna confirma la identificació de més de 720 cossos a la regió de Kíiv /@EP

El Ministeri de l'Interior d'Ucraïna ha informat de la identificació de més de 720 cossos i la desaparició de 200 persones a la regió de Kíiv, on s'han engegat més de 3.050 processos penals per delictes comesos per militars russos.

"El nombre de cossos identificats i examinats de civils assassinats a la regió de Kíiv, com a resultat de l'agressió russa, ja supera les 720 persones i més de 200 persones estan desaparegudes", ha dit el cap de policia regional, Andriy Nebytov.

Segons un comunicat del Ministeri de l'Interior al seu perfil oficial de Facebook, els agents de l'ordre públic han comptabilitzat més de 150 casos de robatori i s'han denunciat a prop de 35 sospitosos, així com s'han obert més de 30 processos penals respecte a la col·laboració amb les tropes russes.

Durant la llei marcial, la Policia va registrar 233 processos penals per usurpació de la integritat territorial i la inviolabilitat d'Ucraïna. A més, per violar les lleis i costums de la guerra, les autoritats ucraïneses estan investigant 1.463 fets.