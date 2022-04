Treballadors de la Seguretat Social denuncien retards de dotze setmanes en la gestió d'ajuts /@EP

Els treballadors de la Seguretat Social han exigit una reunió urgent amb el Govern per posar fi a la precària situació que travessen. D'una banda, denuncien que hi ha actualment retards de fins a dotze setmanes per cobrar prestacions com a conseqüència de la manca de personal que hi ha enmig de la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna.

Però això no és tot, sinó que des de CSIF vénen alertant de moltes altres coses que no són com haurien. Per exemple, denuncien que les llistes d'espera per ser atès a la Seguretat Social són de tres mesos i que la plantilla té un dèficit de 7.486 treballadors.

A més, adverteixen que en un termini de 5 anys s'haurà jubilat un 28,5% dels empleats actuals i que la xifra puja al 36,8% si parlem del 2032. Així doncs, asseguren que cal un pla de xoc a el que es contracti personal, sinó la situació pot empitjorar molt en els propers anys.

Des del sindicat, d'altra banda, creuen que s'ha de planificar una resposta que protegeixi les administracions i també els ciutadans davant de la crisi energètica, la pujada dels preus o l'empobriment de la població. Així doncs, els treballadors de la Seguretat Social es volen reunir amb el Govern per trobar una solució.